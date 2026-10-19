FEDOJIUJITSU aprueba nombramientos para 2026-2030

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SANTO DOMINGO, D.N.– La Federación Dominicana de Jiu-Jitsu (FEDOJIUJITSU) celebró su séptima Asamblea General Ordinaria de Asociaciones y Uniones Regionales, en la que aprobó por unanimidad ratificaciones y nuevos nombramientos de comisiones y direcciones departamentales para el período 2026-2030.

La actividad se realizó el 16 de octubre en el salón multiusos James Rodríguez del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), con la participación de 35 delegados, dirigentes, colaboradores y representantes del deporte nacional.

Según la federación, la asamblea se desarrolló conforme a sus estatutos y a la Ley 122-05 sobre Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro, con el quórum reglamentario requerido.

Durante la jornada, los asambleístas aprobaron y juramentaron a los responsables de áreas estratégicas, entre ellas las direcciones Técnica, Deportiva y de Entrenadores.

Asimismo, acogieron la propuesta del presidente de FEDOJIUJITSU, Fausto Peña, de incorporar provisionalmente las funciones de co-tesorero y co-secretario, con el propósito de responder al crecimiento institucional y a las necesidades operativas de la organización.

Reconocen aportes al jiu-jitsu dominicano

En el marco del encuentro, la federación entregó los Certificados al Mérito FEDOJIUJITSU 2026, en categoría Oro, a Rafael Alberto Castillo Díaz, Hunson Herogui Encarnación Familia y Yoanna Zorrilla Urban.

En categoría Plata fueron reconocidos Yefri Almarante y Erick Smith Encarnación Lajara. También se otorgaron certificados de participación a los asistentes.

La asamblea contó con el respaldo de autoridades del MIDEREC, entre ellas el viceministro de Deportes, Kennedy Vargas, y el director técnico nacional, Neftalí Ventura. La coordinación logística estuvo a cargo de René Geraldino y su equipo, mientras que Yoanna Zorrilla Urban condujo la actividad.

Entre las entidades participantes figuran asociaciones de Jiu-Jitsu del Distrito Nacional, Santo Domingo, La Vega, Santiago, La Altagracia, Peravia, Puerto Plata, Duarte, Valverde, La Romana y San Pedro de Macorís, además de organizaciones universitarias y otras entidades afiliadas.

La FEDOJIUJITSU destacó que la asamblea forma parte de sus esfuerzos por fortalecer la organización, la transparencia y el desarrollo del jiu-jitsu dominicano, con miras a su próxima asamblea ordinaria y eleccionaria, prevista para 2028.

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