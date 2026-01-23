Fedofútbol pone en marcha programa de trabajo JCC 2026

SANTO DOMINGO.- La Selección Dominicana de Fútbol Sub-23 dio apertura al primer módulo de trabajo que se llevará a cabo con la presencia de 26 futbolistas en Santo Domingo hasta el viernes 23 de enero. Esta agenda forma parte de la preparación de cara a su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Los futbolistas se pusieron a las órdenes del cuerpo técnico que comanda el profesor Marcelo Neveleff -seleccionador nacional y coordinador de selecciones masculinas de la FDF- desde el lunes por la mañana y ya por la tarde tuvieron la primera sesión de trabajos en el Estadio de Fútbol Parque del Este.

Este martes el equipo nacional se entrenó en la cancha de Santa Fe FC, donde Marcelo Neveleff explicó, “Queríamos darle la oportunidad a los chicos que juegan en la liga local de poder trabajar con nosotros para seguir conociéndolos, ya que tenemos chance hasta julio de tomar las decisiones, recordando que el equipo nacional para los juegos lo integrarán son 20 jugadores”.

“Los chicos llegaron bien física y técnicamente, los clubes han hecho un gran trabajo durante la primera parte del año. Vinieron bien y la verdad es que vamos mejorando muchísimo, se ven cosas muy interesantes en algunos de ellos que pensamos tienen mucho futuro no solo en la liga (LDF) sino también en selección”, agregó.

El estratega manifestó que se tiene previsto continuar con estos módulos de trabajo durante los meses de febrero y marzo, aunque falta confirmar las fechas, y también más adelante cuando la liga esté en la etapa final poder ir evaluando las posibilidades de tener a tiempo completo a aquellos jugadores que no sigan en contienda.

“Nosotros hacemos seguimiento tanto a los jugadores que hacen vida localmente como a los que están en el extranjero, tenemos muchos jugadores que tienen talento a quienes que tenemos que evaluar y comparar con los que están afuera. Obviamente que contamos con chicos que ya han debutado con la selección mayor como Marlon Mena y Lucas Bretón que son de esta edad y a los cuales no podemos olvidar, por nombrar un par, pero tenemos algunos más”, acotó.

of-am