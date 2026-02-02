Federación de Boxeo denuncia maltrato en ruta a los JJCC 2026

La asamblea de la Federación de Boxeo.

SANTO DOMINGO.- La Federación Dominicana de Boxeo (FEDOBOXA) celebró este domingo su asamblea anual ordinaria con una participación masiva de delegados procedentes de las diferentes provincias del país y el Distrito Nacional.

En el evento, dirigido por el comité ejecutivo en pleno de FEDOBOXA, salieron a relucir los disgustos e inconformidades por lo que consideran maltrato y marginación del boxeo en ruta a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Nos sentimos muy mal, y no debe ser de otra forma, porque el Estado está invirtiendo miles de millones de pesos en construcción y reconstrucción de instalaciones deportivas, de los cuales ni un solo centavo va dirigido al boxeo”, planteó Rubén García, presidente de FEDOBOXA.

Llamó a la familia del boxeo nacional ha mantenerse pendiente porque en los próximos días la FEDOBOXA figará posición ante el país sobre su participación en la justa multideportiva regional que tendrá como sede este año la ciudad de Santo Domingo.

Garcia recordó que el boxeo dominicano viene de obtener el segundo lugar en la pasada edición edición de los Juegos, celebrado en 2023 en SAN Salvador, la capital de El Salvador.

“El boxeo es el deporte que dio la primera medalla olímpica a nuestro país; primer oro individual en Juegos Panamericanos y el que aportó dos de las tres medallas obtenidas por la delegación dominicana en los Juegos Olimpicos París 2024’, agregó Garcia.

Durante el desarrollo de la asamblea, que tuvo lugar en el Centro de Desarrollo Regional de Voleibol en la Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, se evidenció la preocupación de la institución boxística frente a la falta de respuestas a un deporte que ha representado con tanta dignidad al país a los diferentes eventos internacionales.

En su informe final de la asamblea de este primero de febrero, la Fedoboxa se pregunta ¿qué más tiene que hacer el boxeo para ser tomado en cuenta por el gobierno, el COD y los organizadores de los Juegos Santo Domingo 2026?”.

Rendición de cuentas

En su informe del año 2025, el presidente de la Fedoboxa, Rubén García, ofreció un amplio detalle del programa desplegando el año recién concluido, en lo que destacó su cumplimiento y los logros alcanzados.

“Queremos resaltar que los modestos resultados que podemos exhibir fueron el producto del gran trabajo y dedicación de los miembros de nuestro Comite Ejecutivo, conformado por los compañeros: Arturo Morales-Primer Vicepresidente (Inmortal del Salón de la Fama del Deporte), Luisa Margarita Guerrero, Segunda Vicepresidenta; Miguel Martínez, tercer Vicepresidente; Ramón Leonardo, Secretario general; Rafael Viloria-Co-secretario-; Primitivo Cadet, tesorero y Félix Días, representante de los atleta”.

También resaltó la gran colaboración del entrenador nacional Armando Hernández y Eudis Méndez, y, su equipo de trabajo, así como al director técnico, Juan Alberto Rodríguez. Igual que el gran trabajo del guía de la Fedoboxa, inmortal Bienvenido Solano.

Un total de 29 provincias de las 32 afiliadas a la FEDOBOXA se hicieron representar en la asamblea, así como el comité ejecutivo en pleno de la entidad que dirige el boxeo olímpico a nivel nacional.

of-am