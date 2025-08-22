FBI allana oficina y casa John Bolton, ex asesor seguridad EU
Washington (EFE).- El Buró Federal de Investigaciones (FBI) registró este viernes la casa y la oficina del exasesor de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y crítico con él, John Bolton, como parte de una investigación sobre documentos clasificados.
El FBI indicó que realizó «actividad autorizada en la zona» donde reside Bolton en el estado de Maryland, mientras que medios digitales como The Bulwark compartieron fotografías del fuerte dispositivo policial en el lugar desde primeras horas. Luego se conoció que también registraron sus oficinas en Washington.
El registro del FBI comenzó sobre las 7 de la mañana en la vivienda de Bolton en Bethesda (Maryland), muy cerca de Washington, para determinar si ha compartido ilegalmente o posee información clasificada, según fuentes cercanas a la investigación citadas por medios estadounidenses.
El director del FBI, Kash Patel, publicó esta mañana un mensaje en la red social X en el que asegura que «NADIE está por encima de la ley» y que los agentes del FBI están en una «misión», sin aclarar si se refería a estos registros de la vivienda de Bolton, mientras que su número dos, Dan Bongino, dijo que «no se va a tolerar la corrupción pública».
Trump desconoce detalles
El presidente de EE.UU, Donald Trump, preguntado al respecto, aseguró no saber «nada» del proceso y haberse enterado por «televisión».
Según explicó, así se lo pidió a la fiscal general, Pam Bondi: «No quiero saber, pero tendrán que hacer lo que tengan que hacer», aseguró durante una visita a una exposición cerca de la Casa Blanca.
Sobre su exasesor, Trump dijo que es «un tipo bastante ruin»: «No me gusta».
«Es una persona muy callada, salvo cuando puede decir algo malo sobre Trump en la televisión. No es una persona inteligente, podría ser alguien muy antipatriótico, ya lo averiguaremos», añadió.
Por el momento, no se han hecho públicos los documentos judiciales contra Bolton, una voz muy crítica con Trump, que justifican este registro policial por motivos de seguridad nacional.
De asesor a crítico
Bolton, que frecuentemente da entrevistas para criticar la política internacional de Trump, ya fue objeto de un intento frustrado de la primera Administración Trump para detener la publicación de su libro «The Room Where It Happened» por supuestamente contener información clasificada.
Bolton fue el tercer asesor de seguridad nacional de Trump en su primer mandato y ocupó ese puesto durante año y medio. Cuando lo cesó, Trump argumentó que Bolton intentaba empujarlo hacia una acción militar en Irán.
Más recientemente, Bolton se ha mostrado muy crítico de la cumbre de Trump con el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha asegurado está manipulando al presidente estadounidense a favor de los intereses rusos.
ahora el cacoe’muneca… todo cuan crea que… le hizo la vida… de cuadrito… le esta callendo atras… y aquellos aventajados… sobre su simpatia… le esta dando… rienda suelta… y hasta de su entorno… lo tiene a su lado…
…
Semblanza y opiniones. Bolton es considerado por los medios periodísticos americanos como un anticomunista acérrimo y de tendencia marcadamente belicista. En la década de los 80, Bolton se ganó la fama de personaje brusco y directo en sus relaciones al interior del Capitolio. Ex subordinados testimonian que Bolton es un abusador con su personal, en especial con el género femenino. Se le ha considerado más nacionalista que neoconservador. Afín en cualquier caso a los neoconservadores, se le ha presentado también como un nacionalista conservador comprometido con el unipolarismo estadounidense. Carl Ford le describió como adulador de sus superiores y abusivo… Leer mas »
Sobre su exasesor, Trump dijo que es «un tipo bastante ruin»: «No me gusta».A MI TAMPOCO .