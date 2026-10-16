La FAO reconoce a Abinader por sacar a RD de Mapa del Hambre

El Presidente Abinader y Qu Dongyu, director de la FAO.

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ROMA, Italia.– El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Qu Dongyu, agradeció al presidente Luis Abinader su apoyo a la lucha contra el hambre y le entregó un reconocimiento por sacar a la República Dominicana del Mapa del Hambre, durante el cierre del Foro Mundial de la Alimentación 2026, celebrado este viernes en Roma.

Qu Dongyu destacó el liderazgo del mandatario dominicano y las políticas de su Gobierno para fortalecer la seguridad alimentaria, combatir el hambre, mejorar la nutrición y garantizar el acceso de la población a los alimentos. La primera dama, Raquel Arbaje, acompañó al presidente durante la jornada.

LA MÚSICA COMO MENSAJE DE ESPERANZA

El economista jefe de la FAO, Máximo Torero, evocó la canción Ojalá que llueva café, del cantautor dominicano Juan Luis Guerra, como símbolo de las aspiraciones de las comunidades rurales y su anhelo de prosperidad.

Torero resaltó la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios, mejorar las condiciones de los productores y enfrentar desafíos como el cambio climático, la disponibilidad de agua y la sostenibilidad agrícola.

Por su parte, Juan Luis Guerra compartió el significado de esta emblemática composición, cuyo mensaje trasciende las fronteras dominicanas al representar las esperanzas del campesinado y el deseo de una producción agrícola abundante.

MARIDALIA HERNÁNDEZ CIERRA LA JORNADA

La cantante dominicana Maridalia Hernández puso el broche musical al encuentro con una interpretación de Ojalá que llueva café, vinculando la cultura nacional con el llamado internacional a garantizar alimentos suficientes y nutritivos para todos.

Su presentación destacó el valor de la música como vehículo para transmitir esperanza y sensibilizar sobre los desafíos de la alimentación mundial.

UN FORO CONTRA EL HAMBRE

El Foro Mundial de la Alimentación 2026 reunió en Roma a representantes gubernamentales, organismos internacionales, especialistas y otros actores comprometidos con la transformación de los sistemas agroalimentarios.

La participación dominicana reafirmó el compromiso del país con la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la producción nacional.

an/am