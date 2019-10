Familia dominicana crea compañía para filmar y producir películas de cine

Filmación escenas del short screen "XTRA DRTY" en el restaurant 809

NUEVA YORK.- Una familia dominicana radicada en Nueva Jersey creó una compañía para filmar y producir películas de cine.

MARLEX Films fue fundada por María Isabella Rojas, Soraya Sussman y Alexis Sussman, quienes explicaron que esperan crear un lenguaje humano compartido por medio de la actuación.

Dijeron que el propósito es elevar el espíritu humano a través del desarrollo de una historia veraz y excelente a través de la actuación.

«MARLEX es una plataforma que servirá para unificar las voces no escuchadas a través de una excelente filmación con actores de primera», explicó Rojas durante una entrevista al concluir la filmación de varias escenas del short screen «XTRA DRTY» en el restaurant 809, del Alto Manhattan.

Otros films producidos este año por MARLEX son Let me dowm y Don’t put me on hold.

Rojas informó que «nuestro próximo projecto es una cortometraje para presentar en festivales de películas en el 2020».