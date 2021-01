Falta de traducción de un documento frena sesión del juicio de Odebrecht

SANTO DOMINGO.- La sesión de este jueves del juicio por el caso de los sobornos de Odebrecht en la República Dominicana se vio frenado por la ausencia de traducción de un documento presentado por el Ministerio Público durante la declaración del abogado de la empresa brasileña Rodrigo Maluf Cardoso.

Poco más de una hora después del inicio de la sesión, las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se retiraron a deliberar sobre un recurso de oposición de la defensa de uno de los imputados contra un documento presentado como prueba de la acusación, por razón de estar en idioma extranjero y sin traducción.

Sin embargo, no atendió la solicitud de suspensión del proceso realizado por la defensa de Conrado Pittaluga, que calificó de «deslealtad procesal» la ausencia de ese documento traducido.

Durante la deliberación del tribunal, el letrado Manuel Rodríguez explicó en declaraciones a la prensa que ya denunciaron esta circunstancia durante el proceso de instrucción, pero que el juez Alejandro Vargas nunca se pronuncio a ese respecto.

«Hoy viene el Ministerio Público a sorprender con una supuesta traducción de documentos que no se encuentran». Estamos litigando contra unos mentirosos y contra unos fraudulentos», dijo, puesto que nunca se pudieron valorar esos documentos y «eso no es el debido proceso, eso no es lealtad procesal.»

Por su parte, el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, afirmó que la defensa «se está ahogando» al ver que «se están presentando pruebas suficientes para destruir su presunción de inocencia» y aseguró que el Ministerio Público «siempre ha ofrecido todas la pruebas disponibles y con su respectiva traducción en español».

Además, se mostró convencido de que el testimonio del ex ejecutivo de Odebrecht Marcelo Hofke, que debe concurrir hoy al tribunal, seguirá fortaleciendo la teoría del Ministerio Público, probando la acusación, y se seguirán viendo «muestras de la desesperación de la defensa.»

A su vuelta a la sala, las juezas indicaron que «al tratar de localizar estas traducciones hemos advertido de que por un error de manipulación existe un salto en la frecuencia». Esos documentos no se encuentran en la carpeta donde deberían estar, pero las pruebas están en 30 cajas y habrá dificultad a la hora de localizarlos.

Así dispusieron que, «sabiendo que traducciones existen y ante la imposibilidad de disponer» de las mismas se debe prorrogar el debate hasta la incorporación de las traducciones al español, pero consideraron que la estrategia de la defensa no se ve afectada, por lo que rehusaron suspender el proceso.

Además de Pittaluga y Rondón, que en anteriores sesiones del juicio han sido señalados como los receptores y canalizadores de los sobornos depositados en cuentas offshore de empresas de su propiedad, por el caso Ocebrecht están imputados cuatro ex altos funcionarios.

El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, así como los exsenadores Tommy Galán, Andrés Bautista y Roberto Rodríguez.

La constructora brasileña admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana para obtener la adjudicación de obras públicas entre 2001 y 2014.