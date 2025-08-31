Fallece periodista deportivo Hansel Omar Díaz Mattews

SANTO DOMINGO ESTE.-El periodista deportivo Hansel Omar Díaz Mattews, quien laboró durante años en el periódico HOY y produjo su propio programa de radio, falleció la noche de este sábado 30 de agosto tras padecer de serios quebrantos de salud.

Díaz Mattews era hijo del también periodista Juan Bautista Díaz Cuevas y la profesora Martha Mattews. Su eceso de éste ha causado pesar entre los comunicadores, especialmente los del área deportiva en la cual demostró capacidad e inteligencia

Díaz Cuevas informó que los restos de su hijo comenzaron a ser expuestos a las 11:00 de la mañana de este domingo en la Capilla Rubí de la Funeraria GRESEFU, ubicada en la marginal de la avenida de Las Américas, del ensanche Ozama, Santo Domingo Este.

El sepelio será en el cementerio Jardín Memorial este lunes a las 11:00 de la mañana.

Olivo De León, presidente del Instituto de Previsión y Protección del Periodista (IPPP), lamentó, el fallecimiento deHansel Omar y expresó sus condolencias y solidaridad a sus padres Díaz Cuevas y profesora Martha Matthews “en estos duros momentos de dolor y sufrimiento”.

Señaló que Hansel falleció este sábado 30 tras padecer, durante años, de una condición que le produjo una serie de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV). Durante estos años, sus padres sufrieron, junto a su hijo, la situación que le afectó todo este tiempo.

Hansel Omar, quien dejó dos niñas de 12 y 9 años, Naslhy y Hanny, laboró en las secciones Internacional y deportiva del periódico Hoy, además de editar su propio periódico digital wwwtribunadeportiva.com y el programa deportivo Tribuna Deportiva por su canal de YouTube.