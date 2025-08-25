Fallece el actor Miguel Ángel Martínez

SANTO DOMINGO.- El reconocido actor dominicano Miguel Ángel Martínez fue encontrado sin vida en su residencia.

“Es una lamentable pérdida. Tenía una relación más allá de la amistad con Miguel Ángel, siempre estuvo a mi lado en importantes proyectos cinematográficos y era un excelente profesional y gran ser humano”, expresó el cineasta Ángel Muñiz, quien confirmó el deceso de su amigo y colaborador.

Nacido en la provincia Sánchez Ramírez, Martínez inició su carrera artística en 1972 y se consolidó como un actor versátil tanto en el teatro como en el cine.

En la pantalla grande, participó en producciones como Ladrones a Domicilio, Y a Dios que me Perdone, Trópico de Sangre, La Soga y La lucha de Ana, entre otras.

En las tablas, dejó memorables interpretaciones en montajes como Duarte, fundador de una república, Antígona, Fuenteovejuna, Bodas de sangre, La cocina y Pasaje al más allá, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de las artes escénicas en el país.