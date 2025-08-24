Fallece a los 66 actriz y vedette Angelita Curiel «La Mulatona»

Angelita Curiel

SANTO DOMINGO.- Falleció la madrugada de este domingo de un paro respiratorio la actriz y vedette Angelita Curiel, conocida popularmente como La Mulatona.

El deceso ocurrió en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Plaza de la Salud, donde se encontraba ingresada.

La información fue confirmada por su hijo Steven Curiel, quien adelantó que sus restos serán expuestos hoy en la funeraria Inavi (Savica), ubicada en la calle Pasteur, de Gazcue.

Dijo que más adelante informarán los detalles del sepelio.

Curiel, quien tenía 66 años, padecía de insuficiencia renal y otras complicaciones que provocaron su internamiento en el Hospital General Plaza de la Salud.

jt-am