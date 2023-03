Factores económicos internos y externos (OPINION)

EL AUTOR es administrador financiero. Reside en Santo Domingo.

La República Dominicana como parte del concierto de naciones que conforman el mundo no es ajena a la situación de crisis por la cual transitan hoy en día los habitantes de la tierra.

Los dominicanos ávidos como todo ser humano de mejores condiciones de vida se manifiestan en todos los órdenes buscando que sus autoridades les proporcionen: comida barata, salud, educación, vivienda, ropa, en fin de todas las necesidades primarias que requiere una persona y familia.

Es por el ello, que el dominicano de a pie, el más vulnerable o más necesitado, pide con desesperación que le resuelva en un santiamén todo lo que requieren pero las necesidades insatisfechas son muchas y no todas pueden ser cumplidas al mismo tiempo y mucho menos cuando la población dominicana se multiplica.

Por igual, un hogar donde hay muchos hijos donde sus padres no pueden satisfacer todas sus demandas al mismo tiempo, dados los pocos ingresos y altos gastos, es una familia insatisfecha en la que dichos padres harán todo lo posible, por lo menos, por resolver la alimentación de sus miembros.

El ser humano y como tal, los dominicanos, solicitan al superior gobierno que le resuelva todas sus necesidades, que siempre son inconmensurables y simultáneas.

Hay requerimientos de comida barata, de atenciones médicas, viviendas, transporte, educación, caminos vecinales, cañadas saneadas, salud, circunvalaciones, seguridad ciudadana, transporte, apoyo a los sectores productivos, en fin un sinnúmero de necesidades que todos los días van en aumento dado el crecimiento poblacional cualquier fuese un hogar de muchos hijos que a medida que aumentan las demandas las posibilidades disminuyen de satisfacerlas todas.

Ante ese panorama, personas amantes del oportunismo, de pescar en río revuelto, a sabiendas de la situación por la que hoy pasa la humanidad, y por supuesto, la nación dominicana, pues en vez de orientar a la población o de contribuir a la solución de los problemas o retos más acuciantes les encanta echarle más leña al fuego.

En realidad, son parte de la discordia, del desorden o del problema y nunca de la solución, siempre apostando al fracaso para que las autoridades no puedan resolver las necesidades de los dominicanos.

Es sabido de todos que el que hace política aprovecha la más mínima oportunidad de indisponer a la población contra las autoridades que ejercen la administración del Estado o contra quienes ostentan el poder político, pero dicha posición no es la más consecuente pues la misma no es sensata no es constructiva, en nada ayuda a resolver los problemas.

Se sabe que una vez la oposición política llega al solio presidencial no resuelven nada o nunca han resuelto las necesidades básicas de los dominicanos, solo hacen oposición por hacer oposición.

Hoy crecen los problemas geopolíticos, inflacionarios, de salubridad, aumenta la población mundial, los mercados bursátiles actualmente se desploman, algunos bancos de Estados Unidos enfrentan problemas de liquidez, todo un panorama difícil.

La migración es mayor que nunca, movida por la búsqueda de alcanzar mejor suerte en otros lares. Se sabe que la riqueza mundial está mal distribuida y no todos tienen la misma suerte y oportunidad, se aboga por un nuevo orden económico pero mientras los cambios se producen la humanidad se desespera.

En la nación dominicana, las autoridades de turno buscan sin descanso que la población y especialmente la más vulnerable, reciba comida a buen precio, se subsidian los sectores productivos, se busca que los costos sean menores, que las obras civiles se construyan oportunamente en las comunidades y el gobierno que hoy encabeza el presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona, se emplea a fondo en satisfacer los reclamos que a diario le llegan pero pocos contribuyen con la solución de las necesidades que afectan a los dominicanos ya que todo recae en el presidente.

Lo grande de todo ello, es que aunque se tiene un cerebro pensante que conoce que los factores económicos internos y externos son muy calamitosos e incontrolables, la oposición política se hace tonta o creen que los dominicanos no se enteran de todos lo que está pasando en resto del mundo,

Cada dominicano, desea que se busque salida a sus problemas particulares pero nunca piensan en solucionar los mismos de manera mancomunada o en conjunto en ayuda de sus autoridades.

Las necesidades de hoy son muchas y no todo el mundo tiene la capacidad de resolverlas tampoco tienen la competencia de entenderlas y comprenderlas pero sí de que se les busque solución como quiera que sea.

El presidente Abinader no duerme, no descansa, pensando en cómo solucionar los principales problemas de los dominicanos.

Hay conciencia de parte de los dominicanos de que el presidente trabaja 24/7, con exiguos ingresos que llegan al erario, administrados peso a peso con honestidad por los órganos correspondientes y vigilados por la Dirección General de Ética e Integridad (Digeig), controlados y fiscalizados por la Contraloría General de la República (CGRD), de manera permanente, previniendo y combatiendo la corrupción que pueda surgir, apartando del tren gubernamental al funcionario que se equivoque al hacer uso indebido de los recursos del Estado.

En fin, el gobierno actual con un presidente que se desvela para que todos los dominicanos se sientan satisfechos, aunque se sabe que eso nunca se alcanzará en su totalidad, pues cuando unos tantos se sienten conforme otros no lo están, ya que cada cabeza es un mundo, pero de que el presidente trabaja incansablemente lo hace y lo hace con creces, con honestidad y transparencia, pues ahí están los hechos y la historia así lo registrara.

No hay dudas que el presidente continuará en los afanes del poder para que cada dominicano pueda alimentarse adecuadamente pero que no se olvide que las necesidades son más que los recursos y con los mismos es que se resuelven las demandas.

Son muchos los desafíos que hoy la humanidad enfrenta y por ende los dominicanos, pero se tiene la confianza depositada en las autoridades de turno, presidida por el presidente Abinader que busca día a día la solución a las necesidades de los dominicanos.

Sin poses, sin demagogias, sin enriquecerse de los recursos de los dominicanos, con mucha humildad y laboriosidad, ahí están las muestras, pero que se comprenda que la sequía, la inflación importada, la situación guerrera del mundo, en fin los factores externos que hoy afectan a los dominicanos no son originados por las autoridades locales, las que buscan siempre el bienestar de todos los dominicanos, sin banderías políticas.

