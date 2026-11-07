Factores determinantes de la victoria de Lula

El presidente Lula da Silva consiguió su cuarto mandato debido a la implementación de muchas medidas de corte social que tuvieron un fuerte impacto en la segunda vuelta de las elecciones en Brasil.

Desde hacía meses, las encuestas señalaban que Lula ganaría la primera vuelta electoral en las elecciones presidenciales del país más grande de América Latina.

Esas mismas encuestas pronosticaban un empate técnico entre Lula y el senador Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien está en prisión domiciliaria condenado a más de 27 años por intento de golpe de Estado.

Sin embargo, la sorpresa del segundo turno electoral, el pasado 25 de octubre, fue la victoria de Lula superando los cuatro millones de votos, a pesar de que Flavio Bolsonaro había ganado la primera vuelta.

¿Y cómo Lula logró tal hazaña? Independientemente de las dudas arrojadas por el bolsonarismo, hasta de fraude electoral, existen razones válidas para entender el caudal de votos obtenidos por el actual gobernante brasileño.

Es que medidas como el aumento de las ayudas sociales y el pago de la llamada «bolsa familia», antes de las votaciones del 25 de octubre, constituyen factores importantes para el éxito lulista.

Pero además, la aprobación de una ley que permite dos días de descanso laboral de todos los trabajadores, sumado a la disposición que libera de pago el transporte público los fines de semana, son otros factores que movilizaron también a los votantes en favor del presidente Lula.

Asimismo, la oposición se ha quejado de la campaña de miedo que atribuye a la propaganda lulista en contra del candidato Flavio Bolsonaro. No obstante, hay que destacar el énfasis puesto por el partido de Lula en las redes sociales, a diferencia de lo que había pasado en la primera vuelta electoral.

En ese mismo orden de cosas, se destaca el programa el «ejército de Lula», el cual tuvo un suceso extraordinario en las redes sociales, inspirando que partidos de izquierda de varios países estén imitando la experiencia comunicacional mencionada.

Hay varios factores más que sirven para explicar el triunfo de Lula el 25 de octubre pasado, independientemente de las especulaciones de la derecha brasileña e internacional.

Al respecto, vale señalar las grandes movilizaciones de masas llevadas a cabo por el Partido de los Trabajadores, las cuales motorizaron finalmente a los votantes lulistas para ganar las elecciones con la ventaja referida.

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