Extranjeros en la independencia dominicana (y 3)

EL AUTOR es abogado. Reside en Santo Domingo.

Juan José Illía

Juan José Illía, coronel y poeta venezolano que vivía en el país antes de proclamarse la Independencia Nacional. Estuvo entre los primeros en apoyar la soberanía dominicana. Era asistente militar del patricio Ramón Matías Mella. Por su oposición a los grupos conservadores dominantes fue expulsado del país, pero sus hechos lo encajan en la memoria histórica de nuestra nación.

Pedro Eduardo Dubocq

Pedro Eduardo Dubocq arribó a esta tierra en el 1830. Vino de unas de las islas bajo el dominio de Francia en el mar Caribe. Se convirtió en uno de los hacendados más poderosos de Puerto Plata y zonas aledañas. Ayudó económicamente a los trinitarios y tuvo una gran amistad con Juan Pablo Duarte.

Cuando los haitianos penetraron de nuevo al país, en marzo de 1844, Dubocq defendió la soberanía dominicana como capitán artillero. En su casa de Jamao al Norte estaba Duarte en calidad de huésped cuando el 27 de agosto de 1844 Pedro Santana ordenó que lo apresaran y encerraran en la fortaleza San Felipe. El 10 de septiembre de ese año fue expulsado hacia Hamburgo, Alemania. Era su segundo exilio.

Merced Marcano

Merced Marcano fue un hábil militar venezolano que fungió como asistente de Pedro Santana, quien escuchaba sus opiniones sobre tácticas y estrategias de guerra. Lo acompañó a su extraña retirada al sitio de Sabana Buey. Fue de los comandantes vencedores en la Batalla de Las Carreras. Luego cortó sus vínculos con Santana. Lo exiliaron. Al retornar al país pasó a ser forofo de Buenaventura Báez.

Al recrear en forma novelada al referido caudillo paseando entre soldados y fogatas en una noche fría en Sabana Buey, un autor ubicó a Marcano y lo describió así: “El venezolano Merced Marcano, con el molote que lo sigue, para quien la guerra no guarda secretos y hombre que hay que oír por su experiencia”. (Memorias de Concho Primo. Editora Búho, 2006.P.72. José Miguel Soto Jiménez).

Juan Carlos Fajalde

Juan Carlos Fajalde fue un francés avecindado en el país en diciembre de 1849. Con dos barcos se presentó en las costas de la localidad Los Cayos, al sur del país vecino, y demostró que la voluntad de libertad de los dominicanos no tenía vuelta atrás. Fue asesinado el 18 de febrero de 1850. El matador fue un sargento ayudante suyo de nombre Juan de Mata, que pagó con su vida su traición.

Lucas Gibbes

Lucas Gibbes era inglés. Nació en la isla de San Martín. Se estableció en Azua en las primeras décadas del siglo XIX, desde donde exportaba frutos y madera preciosa hacia Europa. Combatió a las tropas de ocupación haitianas a partir del 19 de marzo de 1844.Alcanzó el rango de teniente de Caballería y comisario ordenador del Ejército del Sur.

Fue de los presos que Charles Riviére-Hérard al enterarse de una rebelión en su contra del general Jean Jacques Acaau con su denominado “Ejército de los sufrientes”. Gibbes fue ministro de Hacienda en la presidencia de Alejandro Woos y Gil. Participó en la elaboración de la Constitución del 1874, en la cual (artículo 19) quedó “para siempre abolida la pena de muerte por causas políticas” en nuestro país.

Pedro Prud Homme

Pedro Prud Homme era español. Se radicó en Puerto Plata. Al proclamarse la Independencia Nacional fue de los valientes que acompañaron al capitán de artillería Antonio López Villanueva en la destitución del gobernador haitiano allí Cadet Antoine. Con rango de oficial, bajo el mando del general de origen francés Pedro E. Pelletier, persiguió en la Línea Noroeste a los intrusos que iban a la desbandada luego de la derrota que sufrieron en la batalla del 30 de marzo de 1844.

Manuel de Castro

Manuel de Castro era nativo de Curazao. Desde joven vivió en la ciudad de Santo Domingo como un artesano sin mayores pretensiones, pero después del trabucazo de Mella en la Puerta de la Misericordia se transformó en un hombre de armas y luchó en favor de la naciente República Dominicana. En la historia del Ejército Dominicano está registrado como capitán de granaderos del primer batallón del regimiento de Azua.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.