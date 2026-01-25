Extraditarán a EU dominicano acusado de pornografía infantil

SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia ordenó la extradición a Estados Unidos de un dominicano acusado de pornografía infantil.

El extraditable Roberto Severino Hinojosa se acogió al procedimiento simplificado, por lo que el tribunal archivó el expediente por falta de objeto y ordenó su prisión en la cárcel de Najayo hasta que se completen los trámites para su envío a EE.UU.

El imputado manifestó al tribunal su voluntad de entregarse a las autoridades estadounidenses.

Aunque el hecho habría ocurrido en el año 2015, cuando Severino Hinojosa era menor de edad, ahora deberá enfrentar cargos en Carolina del Norte.

jt-am