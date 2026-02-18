Extraditan desde España a un dominicano acusado asesinato

SANTO DOMINGO.- España extraditó al dominicano Miguel Ángel Álvarez García, acusado en la República Dominicana de asesinato y porte ilegal de armas, informó este martes el Ministerio Público.

Álvarez García, también conocido como Armando Gómez Sánchez (Manteco, Mantequilla, el Gordo, el Grande y el Compañero), es acusado de ordenar el asesinato de Cristofer Díaz Rodríguez ocurrido en la calle Ramón Cáceres esquina Américo Lugo, del Ensanche La Fe, en el Distrito Nacional, el 6 de noviembre de 2024.

El extraditado, quien fue traído al país en un vuelo a través del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), fue escoltado por miembros de la OCN-Interpol en Santo Domingo y presentado ante la Fiscalía del Distrito Nacional para continuar con el proceso judicial.

Según la acusación, para cometer el hecho el extraditado se asoció con Sandy Gabriel Alcántara (Chamaco), quien fue identificado como la persona que le disparó a Cristofer Díaz Rodríguez.

De acuerdo con las investigaciones hechas por el Ministerio Público y la Policía Nacional, Álvarez García ordenó el asesinato de Díaz Rodríguez y a tales fines se asoció con Sandy Gabriel Alcántara (Chamaco) y Manuel Antonio Mora (Enchumbao), ambos con prisión preventiva, así como con José David Rojas Mueses (la Boa) y José Luis Díaz Reyes (Vacano), estos dos últimos prófugos.