Exprimer Ministro Haití denuncia medida arbitraria de Dominicana

Ex primer ministro de Haití, Evans Paul.

Puerto Príncipe, 19 abr (Prensa Latina) El ex primer ministro haitiano Evans Paul calificó hoy de arbitraria la decisión de República Dominicana de incluirlo en la lista de personas que presuntamente promueven la violencia y negarle la entrada a ese país.

El exfuncionario sugirió a Radio Métropele que podría constituir una represalia a medidas adoptadas durante su Gobierno para proteger las producciones nacionales.

En 2015 Paul prohibió la entrada a Haití de 23 productos de origen dominicano para facilitar el control de calidad necesario y proteger a la población, recordó el exjefe de Gobierno y señaló que los afectados por esa disposición no tardaron en reaccionar.

«No me molesta no poder ir a la República Dominicana. No suelo salir de Haití. No tengo ningún interés personal en un país extranjero. No tengo negocios en el extranjero. No tengo bienes allí. No es un problema personal, pero me pregunto qué motiva una decisión así», afirmó Paul.

El pasado domingo el presidente Luis Abinader ordenó impedir el ingreso al país de varios políticos haitianos, entre ellos los ex primeros ministros Laurent Lamonthe y Evans Paul, el expresidente de la Cámara alta Youri Latortue, exsenadores como Gracia Delva y Cheramy, e incluso el defensor de los derechos humanos Pierre Esperánce.

El jefe de Estado dispuso la misma medida contra haitianos sospechosos de liderar o pertenecer a pandillas o que tuvieron conflictos con el sistema de justicia de su país.

República Dominicana es el tercer país que abiertamente sancionó a ciudadanos de Haití tras Estados Unidos y Canadá, en medio de un contexto de auge de la violencia, expansión de los grupos armados principalmente en la capital, así como aumento de los asesinatos y secuestros.

Con la nueva lista se eleva a 50 las personas que tienen prohibida la entrada al vecino país en momentos en que se tensaron las relaciones entre las dos naciones.

mem/ane