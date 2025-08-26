Exponen en RD necesidades de estudiantes con discapacidad

Santo Domingo, 26 ago.- El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis) de República Dominicana expuso las necesidades que enfrentan los estudiantes con discapacidad, durante una reunión con la Asociación de Directores de Escuelas Públicas (Asonadedi).

Ambas instituciones trataron temas prioritarios para garantizar la inclusión de niños y adolescentes con discapacidad en las actividades que de manera habitual tienen lugar en las escuelas, en el contexto del inicio del curso escolar.

Entre las faltas, representantes de Conadis citaron el transporte escolar adaptado, asistentes de apoyo en aulas, déficit de docentes con formación en inserción, así como la sobrepoblación de educandos en los centros educativos.

El presidente del Conadis, Benny Metz, expresó la preocupación por asegurar que las entidades educativas cumplan con los estándares de accesibilidad, y destacó los avances en las mesas de trabajo interinstitucionales.

En ese sentido, informó que se avanza de manera acelerada en la elaboración del Plan Nacional de Discapacidad, el cual garantizará la participación plena y el respeto a los derechos de estas personas en todos los ámbitos de la vida nacional.

De su lado, el director ejecutivo del Conadis, Alexis Alcántara, destacó que la educación es un derecho fundamental para todos los estudiantes, sin distinción.

Alcántara reafirmó que continuarán impulsando proyectos y planes orientados a fortalecer la inclusión educativa en el sistema escolar dominicano.

Acordaron mantener una comunicación permanente y el Conadis asumió el compromiso de desarrollar jornadas de sensibilización y concienciación dirigidas a los directores de escuelas públicas.

