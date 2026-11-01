Expomóvil Banreservas cierra financiamientos por $9,985 MM

El presidente ejecutivo de la institución, Leonardo Aguilera, durante el cierre de la feria.

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SANTO DOMINGO.– El Banco de Reservas cerró este domingo Expomóvil Banreservas 2026 con financiamientos aprobados por más de RD$9,985 millones para la adquisición de vehículos, durante una feria que recibió solicitudes de crédito superiores a RD$30,000 millones.

El presidente ejecutivo de la institución, Leonardo Aguilera, informó que las solicitudes aumentaron un 20 % respecto al año anterior, mientras que la cantidad de vehículos financiados superó las 4,200 unidades, para un crecimiento del 12 %.

EL 70 % CORRESPONDIÓ A VEHÍCULOS PERSONALES

Aguilera explicó que el 70 % de las unidades financiadas correspondió a vehículos tradicionales de uso personal, el 14 % a comerciales, el 10 % a usados o seminuevos y el 6 % a híbridos y eléctricos.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, el 55 % de los financiamientos fue solicitado por personas con edades entre 25 y 45 años. La participación femenina alcanzó el 35 %, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Por distribución geográfica, la zona metropolitana concentró el 42.2 % de las operaciones, seguida de la región Norte, con 34 %; el Sur, con 13.8 %, y el Este, con 10 %.

El ejecutivo destacó que estas facilidades permiten a las familias adquirir o renovar sus vehículos y a las empresas fortalecer sus operaciones mediante la incorporación de unidades y equipos de transporte.

FACILIDADES DE FINANCIAMIENTO

La feria, celebrada del 29 de octubre al 1 de noviembre, ofreció tasas de interés desde 6.85 %, financiamiento de hasta el 90 % del valor del vehículo y plazos de hasta siete años, con la posibilidad de comenzar a pagar en febrero de 2027.

SEGUROS RESERVAS REPORTA CRECIMIENTO

Por su parte, el vicepresidente ejecutivo de Seguros Reservas, Luis Valdez, informó que la aseguradora facturó primas por RD$129.8 millones durante la actividad, un incremento de 19.89 % respecto a los RD$108.3 millones registrados en 2025.

Asimismo, aseguró 1,728 vehículos, frente a los 1,496 del año anterior, para un crecimiento de 15.53 %.

Aguilera agradeció la participación de clientes, concesionarios, dealers y colaboradores, al destacar que Expomóvil se desarrolló en el marco de la celebración del 85 aniversario del Banco de Reservas.

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