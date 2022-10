Experto ve el presidente de China podría visitar Dominicana en 2023

De izquierda a derecha, Mihail García, Haivanjoe Ng, Yeuk Fai, Fior Porcella, Luis González y Julio Ortega.

SANTO DOMINGO. – “Están dadas las condiciones para que el próximo año el presidente de China Xi Jinping visite la República Dominicana”, señaló un experto local durante una conferencia en la Universidad del Caribe (Unicaribe).

Lo afirmó el sinólogo Luis González durante la conferencia sobre “crecimiento y desarrollo de las relaciones con China” celebrada con motivo de la celebración este sábado 1 de octubre del 73 aniversario del Día Nacional de China.

Fue organizada por el Centro Dominicano de Estudios sobre China (Cendoesch) y Unicaribe.

González abordó la historia del desarrollo del país asiático y los procesos que se llevaron a cabo para restablecer las relaciones diplomáticas con la República Dominicana el 1 de mayo de 2018.

En las palabras de bienvenida, Yeuk Fai Cheung, director ejecutivo de Cendoesch, resaltó que la República Popular China «ha tenido un desarrollo sin precedentes en todos los campos, erigiéndose como uno de los principales actores en el escenario internacional, que nos anima a todos a seguir su ejemplo».

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas indicó que después del establecimiento de las relaciones diplomáticas en 2018, las exportaciones dominicanas muestran un desempeño al alza, pasando de US$ 126 millones ese año a US$272 rn 2021, teniendo su pico mayor en 2019: US$ 307 millones.

Mientras que, por el lado de las importaciones a China, en 2013 República Dominicana le compró US$ 1,730 millones, en 2015 US$ 2,306 millones, en 2017 US$ 2,448 millones, en 2019 US$ 3,104 millones y en 2021 US$3,818 millones.

En el 2020 como consecuencia de la situación pandémica, el cierre de puertos y empresas chinas, la cifra se redujo a US $2,957 millones.

El economista Julio Ortega Tous, indicó que un gobierno cualquiera que se preocupe por el bienestar de su país, no puede no tomar en cuenta la existencia de la República Popular China y de su peso determinante en la economía mundial.

La actividad contó con la participación de personalidades de la vida política, académica y diplomática del país entre ellos Eduardo Álvarez, cónsul dominicano en Hong Kong.

cfl-am