Experto advierte corrupción, narcotráfico y desigualdad debilitan democracia

Iván Ernesto Gatón

SANTO DOMINGO.- El experto en relaciones internacionales, Iván Ernesto Gatón, advirtió que la corrupción, el narcotráfico y la desigualdad son factores que debilitan a la democracia y una encrucijada muy particular que tiene América Latina, a la que todavía no se le ha prestado la debida atención.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, manifestó que estos elementos amenazan la democracia.

Gatón entiende que para que un país se desarrolle económicamente primero debe tener estabilidad política, porque de lo contrario nunca logrará ese objetivo.

El experto hizo un análisis de la crisis que vive el sistema democrático en América Latina y Europa, producto de las grandes desigualdades sociales y las debilidades para cumplir con sus promesas que tiene el sistema.

Especifica que mientras en Haití el proyecto sea para un grupo el país no va a salir hacia adelante, lo cual le pasa a todas las naciones que no tienen una visión común de destino.

Observó que Haití es un caso muy sui generis y particular que no se le ha prestado la debida atención. Dijo que si se toma la economía del vecino país, se concluye que no tiene ni un 2% de su territorio cultivable para vivir de la agricultura.

of-am