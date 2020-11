Exministro Economía estima que la recuperación será difícil en el año 2021

Juan Ariel Jiménez

SANTO DOMINGO.- El exministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Juan Ariel Jiménez, afirmó que la actual crisis económica que ha provocado el coronavirus va a tomar tiempo para recuperarse porque es necesario que la clase media en todo el mundo pueda estar en condiciones para volver a viajar y sustentar el turismo.

“Esta crisis va a tomar tiempo porque hasta que llegue la vacuna contra el coronavirus y que la gente se recupere para poder retomar el turismo”, no habrá dinamismo en la economía, apuntó.

Expresó que no es solo que los turistas estén vacunados, sino que es necesario saber cuándo se van a poner en condiciones de pagar las deudas contraídas para sustentarse durante el confinamiento y luego estar en condiciones para vacacionar.

Entrevistado en el programa televisivo “McKinney”, por Color Visión, Jiménez manifestó que “el año 2021 va a ser difícil. La recuperación del turismo no es fácil. El turismo tiene un peso de cerca del 7 por ciento del PIB de la República Dominicana”.

Explicó que como el turismo tiene un efecto dinamizador del resto de la economía, su caída hará más lenta la recuperación para otros sectores como la agropecuaria y la industria.

Jiménez advirtió que en la recuperación las mayores dificultades estarán en el mercado laboral porque las empresas buscan recuperarse con menos empleados.

“En materia de política fiscal es necesario adoptar la línea contra cíclica: ponerle dinero a la economía y en política monetaria, bajar tasas de interés, inyectar liquidez a la economía”, indicó el exministro de Economía, Planificación y Desarrollo del pasado gobierno.

No obstante, el economista dijo que le preocupa que el gobierno haya anunciado que para el año 2021 hará el retiro de golpe de los programas Fase, Quédate en casa y otros.

Señaló que el retiro no debe ser de golpe, sino gradual porque hay muchas personas sin empleo que se quedarían sin ningún poder de consumo al faltarle ese aporte del gobierno.

“La familia consume lo que se produce. Si no se consume, las empresas no venden y si no venden, despiden más empleados”, expuso Jiménez, tras advertir que sin consumo no puede haber recuperación económica.