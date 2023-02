Exigen fiscalizar más a comercios chinos en República Dominicana

SANTO DOMINGO.- Empresarios locales están exigiendo a las autoridades una fiscalización más activa de los comercios administrados por chinos en la República Dominicana.

Su exigencia surge después que el periódico Diario Libre publicara el lunes un reportaje sobre prácticas consideradas como competencia desleal que estarían cometiendo dichos negocios, entre ellas subvaluación de productos importados y la incursión en la venta de artículos ferreteros e iluminación.

José Antonio Álvarez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores (ANI), pidió que se supervise el cumplimiento del ingreso de los empleados de dichos establecimientos a la Seguridad Social, el pago del salario mínimo y sus condiciones de trabajo y horarios.

“Si yo no estoy declarando ventas, si tengo empleados que no están en la TSS (Tesorería de la Seguridad Social), si no tengo impresoras fiscales, (ellos) están compitiendo totalmente en un ambiente desleal y con todas las ventajas, porque no tienen obligaciones, y eso es parte de lo que se identifica con estos negocios”, dijo Alvarez a Diario Libre.

Ángelo Viro, vicepresidente de la ANI, opinó de su lado que los chinos “son el mago Merlín: que «de repente llegan a un país y todos los que estamos aquí desde hace décadas enteras no sabemos nada de comercio?”.

Dijo que a los comerciantes locales les preocupa que los chinos se estén estableciendo en lugares visibles y no pase nada.

