Exdirectora Inaipi rechaza acusaciones; dice procesos son de gestión anterior

Berlinesa Franco

SANTO DOMINGO.- La exdirectora del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Berlinesa Franco, rechazó las acusaciones que hace en su contra la Dirección de Compras y Contrataciones.

Aclaró que los presuntos irregularidades a que se refiere este departamento oficial no fueron cometidas en su gestión, sino en una anterior

Franco alegó que fue nombrada en el Inaipi mediante el decreto 367-16 emitido el 2 de diciembre de 2016 pero asumió formalmente cargo en enero del 2017 y, por lo que nada tiene que con casos antes de esa fecha llevados esta semana por la dirección de Compras y Contrataciones a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Emery Rodríguez, abogada defensora de la exfuncionaria, respondió al director Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien depositó los referidos expedientes ante el Pepca. Uno de ellos establece una alegada violación de los procesos de compras por RD$208.05 millones.

Explicó que esta es la misma cantidad pagada en obras de infraestructura realizadas en 2016 a través de procedimientos de urgencia, cuando ella (Franco) aún no había sido designada en la institución.

Resaltó que los datos están plasmados en el informe de la auditoría realizada por la Cámara de Cuentas desde el 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2016,.

Dijo que sobre ese caso hizo saber su posición al presidente del organismo regulador, Hugo Álvarez, el 6 de marzo de 2019.

Afirmó que la documentación depositada por Pimentel sobre procesos de licitación de equipos tecnológicos, no debe ser evidencia de irregularidad, “porque ella no era directora de Inaipi en esa fecha, y no corresponden a su gestión esas insinuaciones”.

of-am