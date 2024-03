Evitar pobres y fanáticos elijan lo que no sirve

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Los que más votan son los votantes pobres (subsidiados) y la masa ciega de los partidos. Dos votos carentes totalmente de racionalidad (son votos esencialmente emocionales).

Los primeros lo hacen porque están capturados eternamente en los programas sociales de todos los gobiernos. Y los segundos, aunque no son ciegos, lo hacen mecánicamente porque aún no se percatan que no ven.

En cambio la gente más educada, instruida y consciente, debido a su desafección electoral (apatía), prefiere quedarse en casa el días de las elecciones, y seguir permitiendo, que el voto manipulado de la gente en pobreza monetaria y de aquellos que votan por todos los candidatos que postulan sus partidos aunque no sirvan, sean los que continúen decidiendo las elecciones.

Tenemos que ir a votar. No podemos comportarnos con indiferencia, viendo cómo la gente más pobre y en estado de necesidad, manipulada por el clientelismo político, junto con los tradicionales fanáticos de los partidos tradicionales, sean los que continúen decidiendo quién resulta diputado y quién no.

En mayo 19, si queremos sacar del Congreso Nacional, todos los que estén vinculados al narco; los que estén ligados al lavado de dinero; los riferos sin formación; los sindicalistas oportunistas; y la legión enorme de analfabetos funcionales que solo tienen dinero para financiarse una campaña electoral y una larga militancia política, tenemos que ir a votar por las mejores opciones, y evitar que pobres y fanáticos, continúen reeligiendo lo que no sirve.

