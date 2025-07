Evangelina Rodríguez y sus estudios

El autor es médico oftalmólogo. Reside en Santo Domingo

En el libro Despreciada en la vida y olvidada en la muerte, el doctor Antonio Zaglul nos ofrece muchos datos sobre la vida y las circunstancias que rodearon la vida de la primera mujer dominicana en obtener la licenciatura en medicina.

Citamos :

Quería algo más que el ser maestra: médica. licenciada en medicina pero su gran problema era ser mujer y las mujeres se mantenían en un segundo o tercer plano. Evangelina no era persona de rendirse a la primera de cambio y fraguaba su gran conspiración», ser aceptada en la escuela de medicina del Instituto Profesional.

El país lo gobernaba una gallera política repartida entre coludos, bolos y colituertos. Opereta tragicómica que aumentaba el endeudamiento de nuestra tierra y sólo se conseguía la paz en los cementerios. El imperio vecino miraba el bocado con ojos de lobo hambriento. La Improvement. Un saltimbanqui financiero preparaba su gran zarpazo. Evangelina, seguía en lo suyo y organizó su estrategia. Antonio Soler, uno de sus protectores, era cuñado de Fernando Arturo de Meriño. El padre de Marianito. el poeta cantor de San Pedro, utilizó su influencia con el Arzobispo, considerado el creador del Instituto Profesional.

Anacaona y Don Eladio, llevaron como padrinos a los hermanos Henríquez y Carvajal. Don Federico y Don Francisco, eran también hombres claves en caso de alguna oposición para la entrada de una mujer a estudiar la ciencia de Galeno. Pancho era profesor en la escuela.

Por último, funcionó lo que hoy llamamos un relacionador público; un escritor y periodista respetado, José Ramón López. ¿Alguien se opuso al ingreso a la escuela de esta valiente mujer? No lo sé y probablemente no lo sepamos nunca. Es posible que Octavio del Pozo, uno de los grandes de la medicina dominicana, por su temperamento misógeno, dijera no; pero esas son simples conjeturas mías.

En el mes de octubre de 1903 se inscribe Evangelina en el primer año de la carrera. El día 19 de octubre de 1904, presenta su primer examen. Aprueba todas las materias con calificación Bueno. El Pensum del primer año eran tres materias: Física Médica y Biología, Química Médica y Biología y por último la Historia Natural Médica. El segundo año repite las mismas notas. Examinándose en la misma fecha un año después. El día 19 de octubre de 1905. Anatomía. Disección,

Histología y Fisiología. Vuelve al tercer año y se examina el día 21 de julio de 1906. Las mismas notas de los dos primeros años en las materias: Patología General. Patología Interna, Patología Externa, Medicina Operatoria y Partos.

Prepara el cuarto año en seis meses y lo presenta el día 20 de diciembre de 1906: Terapéutica, Materia Médica, Farmacología, Medicina Legal e Higiene. Las notas decaen y obtiene un Suficiente. Pero hay dos razones: la primera es que prepara el curso de un año en un semestre; la segunda; es el último embarazo de Anacaona Moscoso y el inicio de la enfermedad que la llevará a la tumba.

El día 5 de septiembre del 1907 muere su gran amiga. Ella se hace cargo de la dirección de la escuela y continúa sus estudios. Es el año más largo de su época de estudiante universitaria.

Quince meses después presenta el quinto y último año, logrando un Suficiente en las cuatro materias: Clínica Médica, Clínica Quirúrgica, Clínica Obstétrica y Anatomía Patológica.

Con la asesoría de su más que hermano Francisco Moscoso Puello, prepara sus tesis con el tema: «Niños con Excitación Cerebral, que presenta el día 29 de diciembre de 1911.

Este fenomenal texto del doctor Zaglul ilustra perfectamente las circunstancias de la época. Vale la pena leer esta obra al completo.

jpm-am