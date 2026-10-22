Europa arde en ola de protestas, saqueos, bloqueos estudiantiles

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MADRID.- Europa enfrenta otra jornada crítica de movilizaciones estudiantiles tras semanas de protestas que, en Francia, derivaron en saqueos, disturbios y una fuerte respuesta policial.

Las manifestaciones se extienden a Italia, Bélgica, España, Portugal, Albania, Grecia y Austria, en un contexto de encarecimiento del combustible y la energía.

En Francia, sindicatos estudiantiles convocaron para este 22 de octubre protestas en todo el país contra el deterioro de las condiciones en las escuelas y las políticas educativas del Gobierno. La Policía prohibió una gran marcha en París y cerró estaciones de metro tras los violentos disturbios del 17 de octubre.

BALANCE DE DISTURBIOS EN FRANCIA

Al menos 451 negocios fueron vandalizados durante los disturbios del fin de semana en París, informó BFM TV.

La detención provisional del primer sospechoso por el incendio del Ayuntamiento de Limoges durante las protestas del 17 de octubre fue prorrogada 48 horas, anunció la fiscal de la ciudad. La investigación es por daños organizados mediante método peligroso y amenazas de muerte contra funcionarios.

Un segundo sospechoso, de 66 años, fue detenido este 22 de octubre en Creuse con apoyo de la unidad élite RAID y permanece bajo custodia por presunta destrucción organizada de un bien mediante método peligroso.

Ante la violencia del fin de semana y las movilizaciones previstas, la Prefectura del Ródano prohibió por decreto todas las manifestaciones en Lyon para el 24 de octubre, según medios locales.

PANORAMA REGIONAL

En Grecia, estudiantes acamparon durante varios días frente al Parlamento en Atenas en el marco de una huelga nacional, mientras Italia y España registran bloqueos y tensión por la crisis educativa y de vivienda.

En Austria, la Unión Nacional de Estudiantes protesta contra los recortes al presupuesto universitario.

En Bélgica, donde el descontento estalló tras el anuncio de recortes en educación y aumento de tasas universitarias, estudiantes de Bruselas convocaron un bloqueo universitario para este 22 de octubre.

jt-am