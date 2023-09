Eurípides Metz, sancristobero ejemplar

Eurípides Metz y Mildred Inés Pérez

Cuando se va a hablar de un personaje como Eurípides Metz se tiene de inmediato la duda de como presentarlo:

Como el dedicado en hacer obras de filantropía?. Como el sancristobero que ama a su pueblo y habla constantemente del pasado de esa comunidad?. Como el amigo amable y correcto que procura siempre hacer favores y resolver problemas?.

Hace algunas semanas un grupo de ocoeños y sancristoberos que todos los viernes al caer la tarde se reúne en una peña de conversación en el parque del residencial José Contreras, en la zona suroeste de la Capital, rindió a Metz -mejor conocido como Pipe- un sencillo reconocimiento por su prolongado interés en ayudar a personas con afecciones físicas.

Ante un grupo de amigos y familiares del individuo, tracé algunas pinceladas de él cumpliendo con el encargo recibido del grupo. Esos trazos quizás sean del interés de los sancristobalenses “pasados el meridiano” radicados no solo en RD sino también en Nueva York.

Primera visión

Los primeros recuerdos que tengo de su figura se ubican en el antiguo estadio municipal de beisbol de San Cristóbal, que podría decirse era uno de los principales lugares de esparcimiento de la juventud de la época. Me refiero a principios de la década del 60, específicamente 1960, año en que comencé a ir como fanático al viejo play construido en 1948.

Fue allí donde vi por primera ocasión a Temístocles Metz, quien luego descollaría como jugador y dirigente y luego como cronista deportivo, aparte de sus funciones como secretario en el Palacio de Justicia.

A poco de conocer de lejos a Temo, conocí también a distancia a un jovenzuelo que estaba en todo momento en el play, siempre en la franja entre el terreno de juego y las graderías. Allí, cerca de los dugouts, se movían permanentemente muchos muchachos que además de observar el juego comentaban y discutían.

Ese mozalbete delgado, espigado, inquieto, pronto me lo identificaron como hermano de Temo, pero con ninguno de los dos nunca hablé en ese escenario.

No puedo establecer ahora quien era más frecuente en el play, si Temo, su hermano al que hago referencia, Manuel de Jesús Guerrero (Boché), un fanático llamado Guiro o Juan de los Santos (Pedro Muela). Habría que tirar una moneda hacia arriba para decidir.

Años más tarde -específicamente a finales de 1965, pasada la revuelta en SD que muchos llaman revolución- comencé a ejercer como corresponsal en San Cristóbal del diario El Caribe, principal de la época en el país.

Esta labor me obligaba a ir frecuentemente al Palacio de Justicia y allí intimidé y me hice amigo de Temo Metz cuando era secretario del fiscal. Cuando me llamaron a trabajar en la redacción de El Caribe en Santo Domingo, en 1968, él me pidió que lo recomendara para ser corresponsal en San Cristóbal, cosa que hice muy gustoso. Se inició así su carrera periodística, que tuvo tanto éxito sobre todo en el campo deportivo.

Convertidos en grandes amigos, fue que viajamos juntos por primera vez a Nueva York en 1971 o 1972.

Primer acercamiento

Fue en esa ciudad, en la casa en Queens de Monchín Ramírez Cavallo (que había sido secretario del Instituto Politécnico Loyola), donde estuve cerca inicialmente de Eurípides Metz, quien lucía más reposado, pero no había borrado del todo la inquietud que exhibía y yo observaba en la época del play.

Recuerdo cuando Temo y yo fuimos al aeropuerto para el viaje de retorno a RD, acompañados de Eurípides, o sea de Pipe. Estábamos abordando el avión y con lágrimas en los ojos, quejoso, Temo dijo: «tengo miedo por ese muchacho solo aquí en NY».

Dos años más tarde volvimos juntos a NY, pero no recuerdo ahora de contactos con Pipe.

En lo adelante perdí el contacto con él y solo lo volví a ver en 1990 cuando el féretro con los restos mortales de Temístocles Metz -fallecido sorpresivamente en Miami en momentos en que se desempeñaba como Secretario de Estado de Deportes de RD- fueron llevados al terreno de juego del estadio municipal, ya remozado, de San Cristóbal.

Pipe, es bueno resaltarlo, vino sin perder tiempo al sepelio de su hermano, uno de mis personajes inolvidables. Pero en esa ocasión su avistamiento fue de lejos, sin conversación.

Actualidad

En 1990 perdí la visión y el conocimiento de él, quien regresó al país hace algunos años y no sé cómo se integró al grupo que todos los viernes acude al parque del residencial José Contreras, donde se mueve sigiloso permanentemente Néstor Fernando Uribe Matos (Fifí).

En esas tertulias -desorganizadas y un tanto improductivas- Pipe Metz es un participante activo, dinámico, en el que he observado muchas cualidades:

-Conocimiento de todo lo que está ocurriendo en el país

-Buena cultura y vocabulario correcto.

-Sensible a los problemas de sus congéneres

-NO es polémico, intransigente ni discutidor

-Preocupado por los asuntos de San Cristóbal, que lo adoptó en 1953.

-Gusta de la historia de San Cristóbal y puede pasar largo tiempo hablando de asuntos del pasado.

-Recuerda caras y personajes pintorescos de la comunidad que recorría a pie calle arriba y calle abajo.

-Tiene múltiples anécdotas y es ameno y colorido.

-No es presuntuoso ni pedante.

-Sobre todo, es un buen amigo y a mi me lo demostró cuando en el 2019 confronté problemas de salud y me llevó dos veces a Cecanot y una vez a Cedimat y además me llevó dos veces y me buscó en el aeropuerto cuando tuve que viajar a NY a recibir asistencia. Lo considero como un buen hermano al que puedo acudir con confianza cuantas veces lo necesite.

Orígenes

Eurípides Metz nació el 7 de febrero de 1947 en Castañuelas, comunidad de la provincia Montecristi. Fueron su padres Manuel de Jesús Estévez y María Dolores Metz, quienes procrearon otros tres hijos: Temístocles, Sócrates y Yolanda.

Por la muerte del padre, la madre se trasladó en 1952 a San Cristóbal, llevando consigo inicialmente al hijo mayor, Temístocles, y a la menor, Yolanda. En el 1953 buscó a Eurípides y a Sócrates, lo que significa que, desde ese año, Pipe se convirtió en hijo adoptivo de San Cristóbal.

Hizo la escuela primaria en la escuela pública José María Alejandro Pichardo y al concluir pasó a la Escuela Nacional de Artes y Oficios, en Santo Domingo, donde estudió electrónica como interno, graduándose en 1968.

Al año siguiente se fue a residir a Nueva York, donde casó en 1975 con Mildred Inés Pérez, nativa de Tamboril, con quien procreó dos hijas: Mildred María y Mariela Mireya.

Labor social

Siempre con la mirada y el pensamiento en su país, a los esposos Metz-Pérez les nació en Nueva York el interés de contribuir con causas caritativas.

Su primera acción se produjo en ocasión de la llamada tragedia de Mesopotamia, en septiembre de 1988, en el Sur de República Dominicana, cuando tras el paso del huracán Georges se inundó un sector populoso. Ellos trajeron en un autobús escolar un cargamento de comida y ropa.

Cuando el terremoto de Haití en el 2010, enviaron un furgón con miles de latas de comida a través del obispado de Barahona. Tan grande era el cargamento que se dividió entre pobladores de Haití y Jimaní

Posteriormente donaron al Seminario Menor de la Diócesis de Mao-Montecristi de la Iglesia Católica, localizado en el poblado de Monción, una guagua escolar con capacidad de 25 personas, complementada con zapatos para los jóvenes, útiles deportivos, utensilios de cocina, etc. Aunque de medio uso, el bus -en muy buenas condiciones- costó alrededor de 5 mil dólares y requirió como 2,500 de embarque, todo lo cual sacaron de su peculio.

Más adelante enviaron una guagua escolar de 54 asientos al hogar de niñas del sector El Tamarindo, de Santo Domingo, y un vehículo similar a la iglesia Nuestra Señora de la Paz, de Lavapié, San Cristóbal.

Por esa época tenía una pequeña empresa de envío de remesas de cuyos beneficios cubrían esas obras de caridad, sin ayuda de nadie.

La pareja se estableció en Santo Domingo en el 2005 y desde entonces se ha dedicado a traer de Estados Unidos sillas de rueda, muletas, andadores, pañales, equipos para hospitales y utensilios médicos en general que donan a hogares de ancianos y hospitales.

Contabilizan que con las manos llenas han ido a Dajabón 5 veces, Pedernales 4, San Cristóbal 4, Neiba 3, San José de Ocoa 3, Santiago Rodríguez 3, Montecristi 3, Jimaní 3, Valverde 3, Monte Cristi 3, Barahona 2, Azua 2, Baní 2, Castañuelas 2, Hato Mayor 2, El Seybo 2, Nagua 1 y Puerto Plata 1. A Tamboril, la tierra de Milred, han ido muchas veces.

“Esta es una obra de Jesús y la virgen María. Nosotros solo somos pequeños instrumentos y hasta el día de hoy, gracias a Dios, no nos ha faltado el pan de cada día”, expresó Metz al agradecer el reconocimiento de la peña de sancristobalenses y ocoeños.

Posdata:

María Dolores Metz, la madre del personaje, fue conocida siempre en San Cristóbal, hasta su fallecimiento hace un lustro, como La viuda, aunque su apodo original era Loló.

Las hijas del matrimonio Metz-Pérez se quedaron a residir en Estados Unidos.

Sócrates Metz, uno de los hermanos, fue destacado agrónomo y profesor del Instituto Politécnico Loyola. Reside en Santo Domingo. Yolanda, la hermana, reside en San Cristóbal.

Temístocles Metz dejó tres hijos procreados con su esposa Minerva Muñoz Santos: Temístocles, Debbis y Benny.

josepimentelmunoz@hotmail.com

