EU y Brasil mintieron sobre el soborno de Odebrecht

Aunque Brasil fue el primer país que llego a un acuerdo con los dueños de Odebrecht no negocio para descargarlo sino para rebajarles la condena. Pero el fiscal favoreció a la empresa pues condiciono la entrega de informaciones a Latinoamérica a cambio de confidencialidad y de un acuerdo que le permitió ocultar datos para favorecer gobiernos a fin que la dejaran seguir trabajando.

Esta empresa mintió sobre el total del soborno cuando confeso que fueron US 788 millones y sobre el monto de lo que se ganó producto de la sobrevaluación en las licitaciones amañadas porque hay países donde el soborno y la sobrevaluación son mayores a los que delato.

Cuando Odebrecht fue investigada por la justicia de EU sobre el soborno en Colombia confeso que entrego coimas por más de US 14.1 millones a funcionarios a través de empresas off shore. Pero se han identificado pagos irregulares por contratos del grupo empresarial de la ruta del sol y el grupo aval por US 51.9 millones

Lo grave es que tanto EU como la fiscalía sabían que había más contratos en Colombia que sobrepasaban más de US 50 millones pero lo ocultaron. El primero para usarlos en futuros chantajes al gobierno y el segundo para no afectar intereses económicos de sus asociados.

De esos US 14.1 millones, la fiscalía oculto y archivo US 4.6 millones que se entregaron a funcionarios a través de la empresa de Ocaña Gamarra y en otras investigaciones encontró que hubo más sobornos en los contratos de la ruta del sol por US 18 millones.

Tras la muerte del empresario Jorge Enrique Pizano y el envenenamiento de su hijo, salieron a la luz pública varios videos donde este acusa al fiscal de ocultar varios contratos de Odebrecht para proteger a empresas y funcionarios que recibieron sobornos.

Se refiere a los contratos entregado para el lobby de la estabilidad jurídica por US 3 millones, los entregado en vida al propio empresario Jorge Enrique Pizano auditor de la ruta del sol por US 8.3 millones y los denunciados por Uribe y Pastrana por US 8.5 millones.

Aunque se le ha pedido la renuncia al fiscal, este trata de inhibirse del caso pero el congreso discute la posibilidad de su destitución o del nombramiento de un fiscal Ad Hoc para que culmine el proceso de odebrecht que ha sido saboteado por intereses económicos.

Odebrecht en Perú pago soborno por US 29 millones e involucro a tres ex presidente: Alan García, Ollanta Humala, y a Alejandro Toledo y a más de 9 funcionarios. Pero dejaron fuera de la lista al presidente Pedro Pablo Kuzinky quien renuncio para no ser enjuiciado y destituido y a la ex candidata keiko Fujimori quien hoy esta presa.

También confeso un soborno por 59 millones en Panamá pero oculto el soborno de la campaña electoral en el que, según los delatores de Brasil, se gastó entre el soborno y campaña más de US 86 millones

En RD, el procurador ha ocultado las pruebas de muchos funcionarios porque de no hacerlo llegaría hasta el presidente y podría derrumbarse muchos congresistas y funcionarios del PLD.

Por eso, no se investigó las compañías del repartidor del soborno Ángel Rondon, se sacó del expediente a los familiares que están involucrados y no se ha indagado sus finanzas. Pero tampoco se investigó el soborno de la campaña electoral de los ex presidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y del presidente Danilo Medina.

En varios países, igual que en RD, hay un bloqueo institucional y una complicidad estatal que ha impedido aplicar la ley y que haya consecuencias. En nuestro país, el caso de odebrecht se ha convertido en un show de la SCJ para aplicarles sentencias benignas y acordadas, recurrirla, darle apariencia legal pero siempre inclinada para favorecer el sistema de corrupción e impunidad del estado.

Mientras todo esto pasa, la Cámara de Cuentas que es un comité de base del PLD se dilata para dar los resultados de las auditorias sobre la sobrevaluación de Odebrecht que podría arrojar más luz a la estafa por lo que se especula que podría haber otro apagón judicial.

Brasil firmo un acuerdo con Odebrecht pero metió presos a algunos de los dueños y ejecutivos de la empresa. Perú lo firmo pero llevo preso el jefe de Odebrecht. México rechazo el acuerdo de delación así como también hizo Venezuela, Argentina y Guatemala. Solo en RD, Colombia y Ecuador se garantizó total impunidad a la empresa.

Si en verdad, Odebrecht ha tomado las medidas adecuadas y necesarias para seguir mejorando su compromiso con prácticas empresariales éticas y de promoción de transparencia en todas sus acciones, debe decir toda la verdad con relación al monto total del soborno en los 12 países que anda por encima de lo que delato en EU y no seguir mintiendo sobre sus ganancias de la sobrevaluación.

De seguir manteniendo la confidencialidad y el engaño, igual que EU y el gobierno dominicano al ocultar a los verdaderos responsables y se comprueban más contratos en la Cámara de Cuentas, más dinero por el soborno y lo robado en la sobrevaluación de la licitación.

El acuerdo de delación que firmo el procurador con la empresa Brasilera en otro gobierno tendrá que ser revisado y rescindido para que estos ejecutivos locales de la empresa respondan ante la justicia y para que los funcionarios corruptos reciban su castigo de ley.

