EU: Vinculan dominicano con asesinato de un testigo federal

Edwin Basora Hernández

NUEVA YORK.- Un reguetonero de origen dominicano es señalado como miembro de una banda vinculada por la justicia estadounidense al uso de tácticas de intimidación de testigos, incluido asesinato y enriquecimiento proveniente del narcotráfico, cuyo líder es un exatleta olímpico y uno de los más buscados por el FBI. Un segundo fugitivo podría estar en República Dominicana.

Edwin Basora Hernández, de 31 años y residente en Montreal, Canadá, fue arrestado el martes junto a otras nueve personas como parte de la segunda fase de una operación policial denominada «Slalom Gigante», informó el Departamento de Justicia de EE. UU. en una nota de prensa publicada en su portal web el miércoles.

La mayoría de las personas arrestadas junto al dominicano son residentes o ciudadanos de Canadá, tres son de origen colombiano y uno de ellos reside en Orlando, Florida.

De acuerdo con la acusación, las personas arrestadas están vinculadas al asesinato en Medellín, Colombia, de una persona registrada como testigo en un caso federal por narcóticos contra Ryan James Wedding, de 44 años, un ciudadano canadiense residente en México y exatleta de snowboard señalado como el cabecilla de la banda.

A Wedding se le imputa dirigir una organización criminal, varios cargos de narcotráfico y ordenar el asesinato, el 20 de noviembre de 2023, de dos miembros de una familia en Caledon, Ontario, Canadá, en represalia por un cargamento de drogas robado que había pasado por el sur de California. Otro miembro de esa familia sobrevivió al tiroteo, pero sufrió graves lesiones físicas.

Wedding ofreció una recompensa por la captura del testigo y contrató a otros para localizarla y asesinarla.

Basora Hernández es identificado como el responsable de proporcionar la información de contacto que permitiría a la organización localizar y matar al testigo, quien fue abatido a tiros en un restaurante de Medellín en enero de 2025.

Según el Departamento de Justicia, el dominicano le proporcionó en noviembre de 2024 el número de teléfono celular y la dirección de correo electrónico de la víctima a Tommy Demorizi a cambio de entre 500 y 1,000 dólares canadienses.

Demorizi, un ciudadano y residente canadiense de 35 años, es uno de los cuatro miembros de la banda que aún se encuentran prófugos. Las autoridades estadounidenses creen que podría estar en República Dominicana.