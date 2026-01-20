EU: Trump liga su presión sobre Groenlandia al Nobel de la Paz

Donald Trump

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vinculó su postura dura sobre Groenlandia con el hecho de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz, al afirmar que ya no se siente obligado a «pensar puramente en la paz», en un mensaje enviado al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y divulgado por su gobierno.

El intercambio ha intensificado la tensión entre Washington y varios de sus aliados europeos, luego de que Trump reiterara su interés en tomar el control de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y miembro de la OTAN, e impusiera un arancel del 10 % a productos de ocho países que respaldan a Copenhague, entre ellos Noruega.

En el mensaje, cuya autenticidad fue confirmada por la Casa Blanca, Trump sostuvo que la falta del Nobel influyó en su postura actual. «El mundo no estará seguro a menos que tengamos control total y completo de Groenlandia», escribió.

La advertencia provocó una reacción firme de gobiernos europeos, que reiteraron que Groenlandia no está en venta, aunque llamaron a mantener el diálogo. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, afirmó que el bloque no busca una confrontación, pero mantendrá su posición.

Desde Dinamarca, el ministro de Asuntos Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, no descartó ningún escenario, mientras que el primer ministro británico, Keir Starmer, llamó a resolver la situación mediante un diálogo sereno y descartó una acción militar.

Reacciones en Groenlandia y Europa

En Groenlandia, miles de personas marcharon el fin de semana contra cualquier intento de anexión. El primer ministro Jens-Frederik Nielsen aseguró que las amenazas arancelarias no cambiarán la postura del territorio.

Noruega reiteró su respaldo a Dinamarca y recordó que el Premio Nobel de la Paz es otorgado por un comité independiente, no por el gobierno. Mientras tanto, funcionarios estadounidenses defendieron la estrategia de Trump, insistiendo en que busca reforzar la seguridad en el Ártico ante la influencia de Rusia y China.

Trump ha reiterado que los aranceles forman parte de su estrategia de presión y negociación, en medio de un creciente pulso diplomático con Europa por el control y la seguridad de la región ártica.