EU solicita mantener secreto expediente contra exjefe DEA

Melitón Cordero, exencargado de la DEA en Republica Dominicana.

COLUMBIA.- El Gobierno de Estados Unidos ha pedido a un tribunal federal en el Distrito de Columbia que mantenga bajo sello la denuncia penal y los documentos relacionados con el caso de Melitón Cordero, exjefe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en República Dominicana.

La solicitud fue presentada ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia por la Fiscalía Federal, encabezada por Jeanine F. Pirro, quien pidió que la denuncia, la declaración jurada que la respalda y otros materiales del expediente permanezcan confidenciales hasta nueva orden judicial.

INVESTIGACION EN CURSO ES CONFIDENCIAL

En la moción, el Gobierno sostiene que el secreto es necesario debido a que existe una investigación penal en curso, descrita como confidencial, que involucra al acusado y a otras personas no identificadas públicamente.

Según el escrito judicial, la divulgación inmediata de la denuncia y de la declaración jurada podría alertar al investigado sobre el alcance y los detalles del caso. Las autoridades advierten que una revelación prematura podría derivar en la destrucción o alteración de pruebas, lo que comprometería el avance del proceso penal.

Hasta el momento, el tribunal no ha informado públicamente cuándo tomará una decisión sobre la petición de mantener el expediente bajo reserva.

an/am