EU: Seguridad Nacional contra fallo permite TPS para haitianos

TPS para ciudadanos haitianos.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) expresó su fuerte desacuerdo con la decisión de una jueza federal que bloqueó la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos haitianos.

Asimismo, confirmó que analiza junto al Departamento de Justicia las acciones legales a seguir, según informaciones publicadas por el Miami Herald.

EL TPS FAVOCERE A UNOS 300 MIL HAITIANOS

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que su agencia aún no ha definido el siguiente paso tras el fallo emitido por la jueza federal Ana C. Reyes, del Tribunal de Distrito en Washington D.C., quien detuvo la medida del gobierno que buscaba poner fin al programa migratorio.

La designación del TPS, que protege a más de 300,000 haitianos y les permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos debido a la crisis persistente en Haití, estaba programada para expirar a las 11:59 p.m. del martes.

JUEZA BLOQUEO CANCELACION DEL PRIVILEGIO

Sin embargo, en una sentencia de 83 páginas emitida el lunes, Reyes bloqueó la cancelación al considerar que el DHS incumplió la ley y mostró hostilidad racial hacia los beneficiarios haitianos.

“El Departamento de Seguridad Nacional discrepa vehementemente con esta orden y está trabajando con el Departamento de Justicia para determinar los próximos pasos”, señaló Noem en una declaración oficial publicada en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

