EU: Se entrega exfuncionario de la RD acusado de narcotráfico

Fabio Augusto Jorge Puras

MIAMI.- El exasesor honorífico del Gobierno dominicano para las Zonas Francas, Fabio Augusto Jorge Puras, se entregó a las autoridades de Estados Unidos, que lo vinculan a una supuesta red internacional de narcotráfico.

Jorge Puras quedó bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

El caso forma parte de un proceso judicial que se conoce en el Tribunal del Distrito Sur de Florida.

En la misma investigación también figura Gaspar Antonio Polanco Virella, quien en 2020 se desempeñaba como director de Servicios Públicos del Ayuntamiento del Distrito Nacional, y se entregó a las autoridades estadounidenses a mediados de octubre pasado para responder a las imputaciones en su contra.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a Jorge Puras y Polanco Virella como integrantes de una organización transnacional dedicada al tráfico de cocaína desde la República Dominicana y Colombia hacia Estados Unidos, según establece la investigación.

Ambos enfrentan cargos por conspiración para distribuir e importar cinco kilogramos o más de cocaína.

Los hechos habrían ocurrido entre los años 2019 y 2020, período en el cual los investigados habrían coordinado operaciones logísticas y financieras relacionadas con el envío de cargamentos de drogas.

jt-am