EU: Publican acta «modificada» sobre muerte agente dominicano

Enrique Delgado-García

BOSTON.- Se ha presentado un certificado de defunción modificado para el agente de origen dominicano que falleció tras participar en ejercicios de entrenamiento en la Academia de Policía Estatal de Massachusetts.

El certificado establece que su muerte se debió a complicaciones fatales derivadas de «lesiones contundentes en la cabeza» sufridas durante el entrenamiento.

Enrique Delgado-García sufrió «complicaciones de hemorragias intracraneales» causadas por dichas lesiones, según el documento modificado once meses después de su registro inicial y firmado por el secretario municipal de Worcester el viernes. La causa de la muerte figura como accidental.

Un abogado de la familia de Delgado-García declaró a principios de esta semana que se estaba realizando la modificación del certificado de defunción.

NUEVOS DETALLES

Delgado-García fue hospitalizado y luego murió después de participar en un ejercicio de entrenamiento de boxeo en la Academia de Policía del Estado de Massachusetts en New Braintree en septiembre pasado.

El certificado también menciona otra afección importante que contribuyó a la muerte de Delgado-García, aunque no fue la causa subyacente: perimiocarditis (inflamación del tejido que rodea el corazón) con progresión a miocardiopatía inflamatoria. Se desconoce la causa de la afección, según el certificado.

Delgado-García fue hospitalizado el 12 de septiembre de 2024 y falleció en el hospital al día siguiente tras participar en un entrenamiento de boxeo en la academia de New Braintree. Su muerte dio lugar a una investigación independiente después de que el fiscal de distrito del condado de Worcester, Joseph Early Jr., se recusara de su cargo debido a que Delgado-García había trabajado allí como defensor de víctimas y testigos.

La familia del fallecido joven de 25 años lleva casi un año esperando respuestas sobre su deceso. Se han hecho públicos pocos detalles sobre la investigación, que aún continúa.

Después de que el abogado de la familia hablara sobre el cambio pendiente del certificado de defunción el miércoles, la Policía Estatal de Massachusetts emitió el siguiente comunicado:

«La Policía Estatal de Massachusetts recuerda y honra al agente Enrique Delgado García como uno de nuestros caídos. Su amabilidad, compasión y dedicación a la misión del Departamento siguen inspirando a todos los que lo conocieron en la Academia y más allá. Al acercarnos al primer aniversario y continuar con la revisión de las prácticas de entrenamiento, el Departamento comparte el deseo de la familia Delgado-García de un esclarecimiento exhaustivo de los hechos y circunstancias de su trágica muerte. La Policía Estatal ha cooperado plenamente con la revisión en curso de esta tragedia y aguardamos las conclusiones de dicha investigación independiente.

Tras el fallecimiento de Delgado-García, se suspendió el programa de boxeo de la academia y la policía estatal inició una evaluación independiente de la misma, que incluyó métodos de entrenamiento, tasas de deserción y lesiones, prevención de lesiones, estándares de aptitud física, cultura organizacional, liderazgo y cumplimiento de los estándares nacionales. En mayo, la policía estatal anunció una serie de reformas e indicó que se contrataría a una agencia externa para realizar una evaluación adicional».