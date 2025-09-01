EU: Presentan guía para compra segura de viviendas en RD

PROVIDENCE.- El ministro de Vivienda y Edificaciones (Mived) de la República Dominicana, Carlos Bonilla, presentó aquí la “Guía para adquirir una vivienda de manera segura en ese país caribeño.

La guía tiene como objetivo ofrecer información clara, práctica y confiable que ayude a prevenir fraudes inmobiliarios y oriente a los ciudadanos sobre cómo identificar proyectos legales, así como los mecanismos estatales disponibles para acompañarlos durante todo el proceso de compra.

Bonilla destacó la importancia de educar a los dominicanos en el exterior en torno a los pasos legales y técnicos que deben seguir al momento de adquirir una propiedad en la Republica Dominicana.

La guía también fue presentada en la Dirección de Cultura Dominicana del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Nueva York.

Reconocimiento

Bonilla, recibió un reconocimiento del Senado de Massachusetts, por su liderazgo visionario en la ampliación del acceso a la vivienda en la República Dominicana y el fortalecimiento de los lazos globales.

Igualmente, Bonilla fue recibido en la Casa de Estado de Rhode Island, donde sostuvo un emotivo encuentro con la vicegobernadora Sabina Matos y la senadora estatal Ana Quezada, dos dominicanas que representan con orgullo a la comunidad quisqueyana en Estados Unidos.

En esa reunión, se abordaron los avances del Plan Mi Vivienda y las oportunidades de acceso para la diáspora, con el objetivo de que más dominicanos en el exterior puedan adquirir una vivienda en su país de forma segura, transparente y adaptada a sus necesidades.