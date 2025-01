EU: Marco Rubio delinea política exterior de Donald Trump

Marco Rubio

WASHINGTON.- El senador Marco Rubio, nominado a secretario de Estado de Estados Unidos en el próximo Gobierno de Donald Trump, pidió este miércoles que Ucrania y Rusia hagan «concesiones» para poder poner fin a la guerra, al tiempo que se mostró firme frente a Cuba, los carteles mexicanos del narcotráfico y las pretensiones de China en Taiwán.

«Lo que hizo Vladímir Putin es inaceptable. No hay duda de ello. Pero esta guerra debe terminar y creo que la posición oficial de Estados Unidos debe ser que termine», declaró Rubio durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Apela a la diplomacia para acabar la guerra

El nominado a jefe de la diplomacia estadounidense anticipó que poner fin a la guerra «no será una tarea fácil» y que se requerirá una «diplomacia audaz», pero se mostró confiado en que se puede lograr «algún tipo de alto el fuego» si ambas partes son «realistas».

Rubio señaló que «no hay manera de que Rusia invada a toda Ucrania», pero también subrayó que «no es realista» pensar que Ucrania puede recuperar las fronteras previas a la invasión rusa de febrero de 2022.

«Tendrá que haber concesiones por parte de la Federación Rusa, pero también de los ucranianos. También es importante que haya un cierto equilibrio entre ambas partes», declaró.

Rubio criticó a la Administración de Joe Biden porque, a su juicio, ha estado enviando armamento a Ucrania sin «detallar cuál era el objetivo final del conflicto».

Según el senador, la postura de Biden ha sido la de enviar a Ucrania «todo lo que sea necesario durante todo el tiempo que sea necesario» y esa «no es una posición realista».

Rubio fue al principio un senador muy crítico con la invasión rusa de Ucrania, pero votó en contra del último paquete de armamento para el país europeo porque la legislación no incluía medidas para restringir la inmigración en la frontera sur de Estados Unidos.

Trump, que asumirá el poder el próximo 20 de enero, ha prometido poner fin a la guerra de Ucrania.

El nuevo Gobierno podría revertir la decisión de Biden sobre Cuba

El que será el encargado de la diplomacia de Trump declaró que tiene «cero dudas» de que Cuba es un país promotor del terrorismo.

Rubio advirtió de que se puede revertir la decisión tomada el martes por la Administración saliente de Joe Biden de retirar a la isla del listado de países que promueven actividades terroristas.

«Tengo cero dudas de que (Cuba) cumple con todos los requisitos para ser considerado un Estado patrocinador del terrorismo», afirmó Rubio, hijo de exiliados cubanos.

El que aspira a ser el sustituto de Antony Blinken sostuvo que el Gobierno cubano ha apoyado a la extinta guerrilla colombiana de las FARC, así como a los grupos islamistas de Hamás y Hizbulá.

También denunció que la isla alberga «estaciones de espionaje» de terceros países rivales de Estados Unidos, además de tener «fuertes vínculos» con Irán y acoger a fugitivos de la Justicia estadounidense.

Rubio no confirmó si el nuevo Gobierno volverá a poner a Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo, pues dijo que es una decisión que corresponde al presidente, pero insinuó que es un asunto que está sobre la mesa.

El senador por Florida durante su audiencia en el Senado declaró que su esperanza «en un mundo perfecto» sería la de poder colaborar estrechamente con las autoridades de México para acabar con el crimen organizado.

Rubio declaró que la designación de los carteles del narcotráfico como terrorista, tal como ha prometido Trump, sería «probablemente una herramienta imperfecta» dado que los carteles son «organizaciones criminales sofisticadas» que trafican con drogas y migrantes, y que tienen «el control» de grandes zonas de la frontera de México, pero abrió la puerta a utilizarla.

«Ya sea que esa sea la herramienta que usemos, que puede ser la adecuada, o alguna nueva que se nos ocurra, es importante para nosotros no solo perseguir a estos grupos, sino identificarlos y llamarlos por lo que son, es decir, terroristas por naturaleza», afirmó.

Preguntado por una posible intervención militar en México para combatir al narcotráfico, Rubio respondió que esa es una opción que Trump tendrá a su «disposición», pero él dijo que apuesta por la cooperación con el Gobierno mexicano.

«Creo que ellos también pueden hacer más para enfrentar este desafío. Y, desde la perspectiva del Departamento de Estado, mi preferencia sería que podamos trabajar con los mexicanos en este tema de manera cooperativa, porque está afectando a su nación tanto como a la nuestra», afirmó.

Licencia petrolera de Chevron en Venezuela

El senador republicano Marco Rubio planteó que su país debería reconsiderar las licencias petroleras a empresas extranjeras como Chevron para operar en Venezuela.

«Ahora tienen licencias generales, donde empresas como Chevron están aportando miles de millones de dólares a las arcas del régimen, y el régimen no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo. Así que todo esto debe ser reexplorado», declaró durante su audiencia de confirmación en el Senado.

El próximo jefe de la diplomacia estadounidense criticó a la Administración saliente de Joe Biden porque «se dejó engañar» y negoció con Nicolás Maduro la celebración de unos comicios presidenciales «pero las elecciones fueron completamente fraudulentas».

Además, acusó a Maduro de haber utilizado los flujos migratorios que se dirigen hacia Estados Unidos para «conseguir esas concesiones».

Rubio declaró este miércoles que «Venezuela no está gobernada por un Gobierno, sino por una organización de narcotráfico» que, según él, controla el Estado.

Recordó que entre siete y ocho millones de venezolanos se han visto forzados a abandonar el país y aseguró que «se espera que se vayan más».

También, denunció que en el país caribeño existe una fuerte presencia tanto de Rusia como de Irán. «De hecho los iraníes están explorando y ya están empezando a construir fábricas de drones», agregó.

Un mensaje para China sobre Taiwán

Rubio abogó este miércoles por mantener el apoyo a Taiwán y demostrar a China que el costo de invadir la isla sería «demasiado alto».

El próximo encargado de la diplomacia, si logra la confirmación, se mostró partidario de la llamada «estrategia del puercoespín» que, dijo, consiste en que «el costo de invadir Taiwán sea mayor que el beneficio» de hacerlo.

«Sí, podrían lograr una invasión de Taiwán, pero el precio sería demasiado alto. Es básicamente disuasión. Y creo que eso es fundamental», declaró Rubio, quien como senador republicano ha sido uno de los más alineados con el apoyo a la isla, que está autogobernada y a la que Pekín considera una provincia rebelde.

Por otra parte, también sugirió este que la influencia de China sobre el Canal de Panamá supone una violación a los términos de la entrega de la vía interocéanica a los panameños.

Rubio se refirió a la amenaza que Trump hizo para recuperar el control estadounidense del canal si Panamá no reduce las tarifas que cobra para su tránsito.

«Todavía no he revisado la investigación legal que hay detrás de esto, pero me veo obligado a sospechar que se podría argumentar que se han violado los términos bajo los cuales se entregó ese canal», declaró Rubio, quien denunció el uso que China hace de la vía.