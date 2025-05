EU: Joven dominicano se suicida tras ser víctima de acoso escolar

Jason Bernard

MASSACHUSETTS.- La familia dominicana de un joven adolescente en Peabody, Massachusetts, quiere crear conciencia sobre los peligros del acoso escolar y el bullying, después de la pérdida de su hijo, Jason Bernard, el fin de semana.

“Es algo que que me tiene consternada y algo que duele mucho no sé cómo voy a sobrevivir esta gran pérdida porque era mi pequeño era mi bebé como yo le decía”, dijo Juana Medrano, madre de Jason.

Jason tenía 14 años, estaba pronto a graduarse y soñaba con estudiar medicina y artes. Hoy en medio del dolor, su madre le hacen un llamado a las autoridades.

“Yo quisiera que el que tenga el poder de crear el grupo leyes, lo que sea que tome conciencia que hoy fui yo mañana puede ser otra y yo no quiero eso”, expresó Medrano.

La familia de Jason afirma que se quitó la vida la madrugada del sábado tras sufrir acoso escolar. La tragedia ocurrió días después de que el Comité Escolar de la Preparatoria Higgins Middle en Peabody, cerrara la escuela virtual del distrito y votara para incrementar sus clases presenciales.

La opción en línea, Peabody PREP, se había convertido en un espacio seguro crucial para muchos estudiantes que lidiaban con el acoso escolar y otros desafíos personales.

“Yo quiero hacer una campaña para parar el bullying incluso estoy pensando en crear una fundación con el nombre de Jason Bernal mi hijo, para que se lo llegado no muera”, dijo la madre del joven fallecido.

José Miguel Medrano, tío de Jason, lo recuerda con cariño, “él era un muchacho sano, tranquilo que no tú no lo correteando ni nada era muy en sus cosas y son cosas que duele mucho en el corazón me entiendes pero sea la voluntad del creador”.

Los estudiantes de la Escuela Intermedia Higgins en Peabody se manifestaron el martes, coreando el nombre de su compañero de clase fallecido.