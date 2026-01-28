EU: ICE deporta dominicano agredió físicamente a un agente

NUEVA ORLEANS.- Oficiales de la Oficina de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés) de

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a un dominicano indocumentado que agredió a un agente del orden público.

Oliver Checo contaba con antecedentes penales por otros delitos violentos.

Las autoridades señalaron que los ataques contra agentes del orden y los delitos violentos son tratados con especial seriedad dentro de los procesos de aplicación de la ley migratoria, ya que comprometen la seguridad pública.

Explicaron que la expulsión de Checo responde al objetivo prioritario de remover del país a extranjeros con antecedentes penales graves.

