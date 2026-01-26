EU: Embajada RD conmemora el Día de la Virgen de la Altagracia

WASHINGTON.- La embajada de la República Dominicana en Estados Unidos conmemoró, junto a la comunidad dominicana en Washington y Brooklyn, el Día de la Virgen de la Altagracia con la intención de honrar a la protectora del pueblo dominicano y promover la identidad entre la diáspora.

La celebración en Washington, que tuvo lugar en la Catedral de St. Mathews, fue una ceremonia íntima y emotiva, en la que participaron funcionarios de la misión diplomática, miembros de la Misión Permanente de la República Dominicana ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Agregaduría Militar de la Embajada y representantes de la comunidad dominicana en general.

En la homilía, el padre Isaac Sagastume destacó la alegría del pueblo dominicano y sus aportes en los Estados Unidos.

Al día siguiente, la embajadora Castillo Báez fue invitada a la Catedral San José, de Brooklyn, a una celebración jovial, colorida y con esplendor dominicano.

Se trató de una ceremonia co oficiada por el padre Manuel Rodríguez, obispo electo de Palm Beach, y por el obispo de Brooklyn, Robert J Brennan, en la que se dieron cita cientos de dominicanos y de representaciones de comités altagracianos de Nueva York, que honraron a la Virgen de la Altagracia entre canciones populares y ave marías.

En ambas ceremonias, Castillo Báez dirigió un mensaje cargado de emotividad, en el que resaltó el poder de la fé. Señaló la unidad como pilar fundamental para el fortalecimiento de las sociedades, destacando que solo a través de la unión es posible enfrentar desafíos globales, como la resolución de conflictos y la promoción de los derechos humanos.

Asimismo, expresó que “en la celebración de la solemnidad de la Virgen de la Altagracia no solo ponemos de manifiesto nuestra fé colectiva como pueblo, sino que mantenemos vivas, nuestra cultura y nuestra dominicanidad pues Santa María de la Altagracia ha sido a lo largo de nuestra historia, y sigue siendo, la cómplice eterna en la unidad del pueblo dominicano y en la profesión de nuestra Fé, más allá de nuestras fronteras”.

El obispo electo de Palm Beach dirigió una homilía en la que resaltó los orígenes de la devoción a la virgen de la Altagracia e hizo un llamado a la juventud dominicana en Estados Unidos a «manterse en la fé y en la defensa de la vida y de los valores que nos identifican como dominicanos».