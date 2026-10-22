EU: Elecciones legislativas redefinirán control Congreso

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WASHINGTON.- Las elecciones de medio término del 3 de noviembre en Estados Unidos pueden alterar la correlación de fuerzas en el Congreso y definir quién controlará el Legislativo durante los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump.

Uno de los escenarios base anticipa que los demócratas podrían recuperar la Cámara de Representantes, mientras el resultado en el Senado permanece abierto. Actualmente, los republicanos cuentan con 218 escaños frente a 214 en la Cámara Baja y con 53 frente a 47 en la Cámara Alta, por lo que los demócratas necesitarían ganar cuatro puestos adicionales en cada cámara para romper esa mayoría.

UNA VICTORIA CON LAS MANOS ATADAS

Aunque logren avances, el margen para cambiar el rumbo político seguirá siendo limitado, advirtió Reuters en un análisis publicado el 19 de octubre.

Si los demócratas recuperan solo la Cámara de Representantes, podrán reactivar investigaciones contra Trump y su entorno, pero muchas citaciones podrían quedar sin efecto, ya que funcionarios de la Administración podrían desafiarlas y un Departamento de Justicia alineado con el mandatario difícilmente las haría cumplir.

Además, la Cámara Baja por sí sola no bastaría para modificar de forma sustancial la agenda presidencial. En 2027 seguirían latentes las disputas por el techo de la deuda, el presupuesto y la posibilidad de cierres del Gobierno.

BATALLA POR EL SENADO

Si el Senado queda dividido 50-50, los republicanos conservarían el control efectivo gracias al voto de desempate del vicepresidente J.D. Vance, lo que dejaría a Trump con margen para sacar adelante nombramientos y mantener su línea política.

Si los demócratas logran también el control del Senado, la batalla se trasladará especialmente al terreno judicial, ya que esa cámara define nombramientos para la Corte Suprema, miembros de la Administración y embajadores. Con una mayoría mínima, podrían bloquear gran parte de los candidatos judiciales de Trump e incluso intentar retrasar cualquier vacante en la Corte Suprema hasta después de las presidenciales de 2028, mientras que los republicanos previsiblemente tratarían de acelerar las confirmaciones antes de que el nuevo Congreso asuma en enero.

LÍMITES DEL OBSTRUCCIONISMO Y EL VETO

Incluso con mayorías más amplias, los demócratas seguirían sin votos suficientes para romper el obstruccionismo —la regla del Senado que permite a la minoría bloquear o retrasar leyes—, anular vetos presidenciales o lograr una condena en un eventual juicio político si la Cámara Baja decidiera impulsarlo.

Una ventaja mayor en el Senado sí les permitiría presionar sobre temas como aranceles, sanidad y costo de vida, aunque también podría darle al mandatario un blanco político útil: compartir con ellos la responsabilidad por las carencias de Washington y atribuirles parte del costo de los problemas económicos y los altos precios.

Si, por el contrario, los republicanos mantienen ambas cámaras, Trump y su partido podrían presentar el resultado como un nuevo mandato para sus dos últimos años en el poder.

En cualquier escenario, expertos consultados por Reuters coinciden en que las disputas sobre el techo de la deuda y la financiación del Gobierno seguirán marcando 2027, y dos economistas advirtieron que el próximo año podría resultar turbulento para los mercados y los inversores.

jt-am