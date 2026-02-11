EU: Drones de cartel provocan cierre aéreo Texas, México

EU dijo que la «amenaza» ya fue «neutralizada».

Washington (EFE).- El vuelo de drones supuestamente operados por un cartel provocó la suspensión temporal de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas) por razones de seguridad, informó este miércoles el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, quien afirmó que la «amenaza» ya fue «neutralizada».

«Se ha levantado el cierre temporal del espacio aéreo sobre El Paso. No existe amenaza para la aviación comercial. Todos los vuelos se reanudarán con normalidad», publicó la Federal de Aviación (FAA, en inglés) de EE.UU. en su cuenta oficial en X.

Según versiones, que salen de filtraciones de medios estadounidenses, la razón del cierre habría sido que se buscaba para probar un láser antidrones, algo que contradice la explicación oficial.

RESTRICCION DESDE ESTE MARTES

La restricción, que entró en vigor a las 23:30 hora local de este martes y estaba previsto que se mantuviera hasta las 23:30 hora local del 20 de febrero, abarcaba un área de 16 kilómetros alrededor de El Paso y la vecina comunidad de Santa Teresa, en el estado de Nuevo México.

Aerolíneas como United Airlines y Southwest habían anunciado la suspensión de sus operaciones en ese aeropuerto, que presta servicio a una amplia franja del oeste de Texas y el este de Nuevo México, y ofrecieron cancelaciones y modificaciones sin costo a sus clientes.

Según un informe mensual de actividad aérea emitido por el aeropuerto, citado por el Times, alrededor de 3,5 millones de viajeros hasta noviembre de 2025 habían pasado por el aeropuerto, que ofrece servicio directo a importantes centros de conexiones como Los Ángeles, Denver, Houston y Atlanta.

México dice que no «no hay información de uso de drones»

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no existe «información» sobre el uso de drones de carteles en la frontera con Estados Unidos y pidió evitar especulaciones mientras se esclarecen las causas.

“No hay ninguna información de uso de drones en la frontera (con EE.UU.). De cualquier manera, el gabinete de seguridad lo investiga”, sostuvo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Cuestionada sobre la interrupción temporal de operaciones aéreas por parte de la FAA, la mandataria subrayó que el episodio no afectó el espacio aéreo nacional.

an/am