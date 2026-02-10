EU: Dominicano se convierte en padre detenido en centro de ICE
MIAMI.- El dominicano Yashael Almonte Mejía lleva ocho meses bajo custodia migratoria en Estados Unidos, un periodo marcado por traslados constantes, dificultades emocionales y momentos familiares cruciales que ha tenido que vivir a distancia, incluyendo el nacimiento de su primera hija.
Almonte, de 29 años, permanece detenido desde mayo de 2025, cuando el gobierno solicitó la desestimación de su solicitud de asilo, según informó su tía, Judith Mejía Lanfranco. Desde entonces ha sido trasladado entre centros de detención en Florida, Texas y Nuevo México, mientras su caso continúa sin una resolución definitiva.
Durante su detención, el joven dominicano se casó por videollamada en noviembre con su pareja estadounidense, quien estaba embarazada. Semanas después nació su hija, a quien aún no ha podido conocer en persona debido a su situación migratoria. Ese mismo mes también enfrentó la pérdida de su hermana, cuyo funeral no pudo presenciar.
Teme por su vida
«Ha pasado por una depresión. Ha estado muy mal. Está desesperado y ni siquiera sabe qué va a pasar», relató su tía sobre el impacto emocional que ha tenido el prolongado encierro.
Almonte llegó a Estados Unidos en 2024 y solicitó asilo alegando que teme por su vida si regresa a la República Dominicana. En enero pasado superó su entrevista inicial de evaluación, un paso clave dentro del proceso, aunque continúa detenido mientras su caso avanza en tribunales migratorios congestionados.
Su historia se da en medio de un aumento de las detenciones prolongadas en centros migratorios estadounidenses.
Organizaciones de derechos humanos han denunciado condiciones difíciles en algunas instalaciones y largas esperas para audiencias judiciales, lo que ha dejado a miles de migrantes bajo custodia durante meses sin resolución.
Familiares de Almonte aseguran que mantienen la esperanza de que su caso avance pronto y pueda reunirse con su esposa e hija, a quienes solo ha visto a través de una pantalla desde su detención.