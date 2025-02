EU: Dominicana Zoe Saldaña recibe premio a mejor actriz de reparto

Zoe Saldaña

LOS ANGELES.- Zoe Saldaña ganó el premio a Mejor actriz de reparto en los Critics Choice Awards 2025. La actriz estadounidense se llevó el galardón de reconocimiento en la crítica internacional venciendo a Ariana Grande, Margaret Qualley, Isabella Rossellini, entre otras.

“Gracias a la asociación de la crítica por este increíble honor. A mis compañeras de categoría y el trabajo maravilloso que hacen. Estoy orgullosa de estar entre ustedes. Cuando recibes una crítica negativa por un papel en una película, muchos te dicen que no leas las reseñas, pero es una retroalimentación positiva. Valoro el papel de la crítica. A veces leo las reseñas y sobre todo veo la retroalimentación”, expresó Saldaña en su discurso.

Seguidamente, agradeció a todo el elenco de la película Emilia Pérez, en especial a su director, Jacques Audiard. “Emilia Pérez fue una película que pudo resonar en tantas personas. Esta ha sido una experiencia que valió mucho la pena gracias a Jacques Audiard. Interpretar a Rita fue el reto de mi vida. Muchas flores para el director por creer en mí para ese papel», dijo.

Del mismo modo, la actriz, que lució un elegante traje rojo, resaltó el apoyo de su familia, así como de su esposo italiano Marco Perego. «Gracias al elenco, al equipo, a los artistas, diseñadores a quienes comparto esto con ustedes. Gracias a Netflix. Gracias a mi familia, a mi esposo y a mi sobrino que está conmigo esta noche”, señaló.

Zoe Saldaña recalcó el éxito que viene teniendo Emilia Pérez y el impacto de su mensaje en la sociedad. “Espero que el impacto de esta película en el mundo es que todos abramos el corazón unos a otros porque no sabemos cuando tengamos la oportunidad para hacer un héroe en la historia de alguien más. Nuestro mundo es muy hermoso, manteniéndose amables”, añadió.

Decepcionada tras polémica con Karla Sofía Gascón

Zoe Saldaña habló sobre la controversia que rodea a su compañera en Emilia Pérez, Karla Sofía Gascón, luego de generar críticas por antiguos comentarios ofensivos en redes sociales. La polémica ha empañado el reconocimiento de la película en los Oscar 2025, incluyendo la histórica primera nominación de Saldaña como Mejor Actriz de Reparto.

En una entrevista para el Variety Awards Circuit Podcast, la actriz de Guardianes de la Galaxia expresó su tristeza por la situación, recalcando que la película nació con un mensaje de inclusión y amor. «Estoy triste. Una y otra vez, esa es la palabra, porque es el sentimiento que llevo en el pecho desde que todo esto ocurrió», dijo Saldaña.

El filme dirigido por Jacques Audiard viene haciendo historia con 13 nominaciones al Oscar, convirtiéndose en la película en un idioma distinto al inglés con más candidaturas en la historia de la Academia. Sin embargo, la reaparición de los comentarios pasados de Gascón en X (antes Twitter) ha complicado la campaña de premios del filme.

«También estoy decepcionada. No puedo hablar por las acciones de otras personas. Solo puedo dar fe de mi propia experiencia, y jamás imaginé que estaríamos en esta situación», comentó. Saldaña No obstante, evitó responder si habló con Gascón al respecto. «Aún estoy procesando la situación. No es algo que podamos resolver de inmediato», añadió.