EU deportará dominicano vinculado al tráfico de drogas

Chanty Rafael Reynoso Vásquez

FILADELFIA.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) arrestó a un dominicano vinculado al tráfico de drogas.

Chanty Rafael Reynoso Vásquez, de 30 años, había sido declarado culpable de posesión con intención de distribuir 40 gramos o más de fentanilo, por lo que fue sentenciado a dos años de cárcel.

«Su condena por posesión de 40 gramos o más de la droga mortal con la intención de distribuirla es razón más que suficiente para regresar a la República Dominicana», escribió ICE en su cuenta de X.

jt/am