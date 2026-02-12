EU: Cónsul RD NY reafirma en Capitolio liderazgo dominicano

WASHINGTON.- El cónsul general de la República Dominicana en Nueva York, Jesús Vásquez Martínez, participó en la octava edición de Dominicans on the Hill (Dominicanos en la Cima), celebrada en el Capitolio de Estados Unidos e impulsada por el congresista Adriano Espaillat.

La jornada destacó la presencia institucional de la diáspora dominicana en Washington y su papel en el fortalecimiento de los vínculos entre Estados Unidos y la República Dominicana.

Dominicans on the Hill se ha consolidado como una plataforma de visibilidad y articulación para una comunidad de más de dos millones de personas en territorio estadounidense, con fuerte arraigo en Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania DMV, Las Carolinas y Florida.

En un mensaje divulgado en su cuenta oficial en X, Espaillat dio la bienvenida a los participantes y resaltó el carácter cultural y comunitario del encuentro, reafirmando su propósito de proyectar la dominicanidad en escenarios de incidencia pública.

Vásquez Martínez agradeció a Espaillat por el espacio de representación y valoró la presentación realizada por el director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, sobre el nuevo pasaporte dominicano y sus beneficios, destacándola como una información de interés directo para la comunidad dominicana en el exterior.

El Cónsul presentó una visión de gestión enfocada en la excelencia, la identidad y la conexión efectiva entre la diáspora y el país de origen.

Como eje central, expuso el programa Orígenes de la Excelencia, una iniciativa del Consulado General de la República Dominicana en Nueva York creada para reconocer y acompañar a jóvenes dominicanos destacados en el sistema educativo del estado de Nueva York.

Según explicó, en su primera edición el programa reconoció a 30 estudiantes por su rendimiento académico, liderazgo y talento artístico o deportivo. La iniciativa incluyó un viaje a la República Dominicana, donde los jóvenes fueron recibidos en el Palacio Nacional por el presidente Luis Abinader y sostuvieron encuentros con instituciones públicas y privadas, en una experiencia orientada a fortalecer la identidad y el vínculo de las nuevas generaciones con la nación de origen.

Indicó que el Consulado trabaja además en el desarrollo de un intercambio académico inverso para llevar a Nueva York a estudiantes y profesores destacados desde la República Dominicana, con el propósito de ampliar la cooperación educativa y proyectar el talento dominicano en espacios internacionales.

En el plano del reconocimiento comunitario, Vásquez Martínez destacó la creación del Premio Doctor Rafael Lantigua, concebido para honrar la trayectoria de dominicanos sobresalientes en Nueva York y ofrecer referentes a las nuevas generaciones.

Asimismo, informó sobre medidas administrativas orientadas a modernizar y humanizar los servicios consulares, entre ellas la ampliación de servicios durante fines de semana, la reducción de tiempos en procesos de doble ciudadanía y la obtención de autorización del Departamento de Estado de los Estados Unidos para ofrecer servicios consulares en El Bronx y Long Island.