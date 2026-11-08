EU: Califica triunfo demócratas como «un retroceso histórico»

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump calificó el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término como “un paso gigantesco hacia atrás en la historia” de Estados Unidos.

“Incluso el mercado bursátil, que ha sido un ‘cohete’ bajo el mandato de Trump, sufrió una pérdida de 3 billones de dólares en un solo día”, escribió. “Pero no teman, ¡volveremos, más grandes y más fuertes que nunca!”, agregó el mandatario en un mensaje publicado este domingo en su red Truth Social.

Las elecciones celebradas este noviembre otorgarían el control de ambas cámaras al Partido Demócrata, que habría arrebatado al menos 42 escaños a los republicanos en la Cámara de Representantes y siete en el Senado, según proyecciones preliminares. El resultado es interpretado como una contundente derrota para el partido oficialista.

REACCIÓN DE WALL STREET

Inicialmente, Wall Street reaccionó con alzas. El índice S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron 1,6% y 1,4%, respectivamente, el día posterior a los comicios. De acuerdo con analistas de mercado, los inversionistas celebraron la expectativa de una mayor limitación legislativa a la capacidad presidencial para ejecutar sus decisiones.

Sin embargo, el 5 de noviembre los índices revirtieron esas ganancias. La preocupación de que un Congreso bajo control demócrata someta a mayor escrutinio el gasto en infraestructura para inteligencia artificial, sumada a la inquietud por los elevados precios del petróleo, la inflación persistente y las posibles alzas de las tasas de interés, intensificó la presión vendedora.

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