EU: Califica triunfo demócratas como «un retroceso histórico»

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump calificó el triunfo de los demócratas en las elecciones de medio término como “un paso gigantesco hacia atrás en la historia” de Estados Unidos.
“Incluso el mercado bursátil, que ha sido un ‘cohete’ bajo el mandato de Trump, sufrió una pérdida de 3 billones de dólares en un solo día”, escribió. “Pero no teman, ¡volveremos, más grandes y más fuertes que nunca!”, agregó el mandatario en un mensaje publicado este domingo en su red Truth Social.
Las elecciones celebradas este noviembre otorgarían el control de ambas cámaras al Partido Demócrata, que habría arrebatado al menos 42 escaños a los republicanos en la Cámara de Representantes y siete en el Senado, según proyecciones preliminares. El resultado es interpretado como una contundente derrota para el partido oficialista.
REACCIÓN DE WALL STREET
Inicialmente, Wall Street reaccionó con alzas. El índice S&P 500 y el Nasdaq Composite subieron 1,6% y 1,4%, respectivamente, el día posterior a los comicios. De acuerdo con analistas de mercado, los inversionistas celebraron la expectativa de una mayor limitación legislativa a la capacidad presidencial para ejecutar sus decisiones.
Sin embargo, el 5 de noviembre los índices revirtieron esas ganancias. La preocupación de que un Congreso bajo control demócrata someta a mayor escrutinio el gasto en infraestructura para inteligencia artificial, sumada a la inquietud por los elevados precios del petróleo, la inflación persistente y las posibles alzas de las tasas de interés, intensificó la presión vendedora.
jt-am
LOS DEMÓCRATAS APROVECHAN SU TRIUNFO ELECTORAL PARA IMPULSAR MILES DE MILLONES A UCRANIA. Publicado: 8 nov 2026
Tras su victoria en las elecciones legislativas de medio mandato, los demócratas estadounidenses ya plantean nuevas iniciativas para reanudar la ayuda a Ucrania.
En concreto, buscan preparar un nuevo paquete de asistencia en materia de seguridad para Ucrania que podría rondar los 15.000 millones de dólares,
informa Financial Times citando a un asesor demócrata del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.
Según el diario, los legisladores podrían incorporar la ayuda al proyecto de ley anual de política de defensa de Estados Unidos (NDAA), que debe aprobarse antes de que concluya el mandato del actual Congreso.
Los partidarios de Kiev buscan asegurar ayuda inmediata antes de que el nuevo Congreso asuma sus funciones en enero de 2027 y frente a los ataques a su infraestructura energética utilizada con fines militares y su escasez de misiles interceptores Patriot.
Trompeta esta mas loco que un relot de a peso. El se cree el mesia. Perdieron sus clan de la elite burogratas y facista que solos quieren las riquezas del planeta. Asi sea desapareciendo a sus habitantes.
El pueblo de USS viendo lo que está pasando en Francia y que casi le ubiese tocado lo mismo o peor en la frontera de México si Donald Trump no entra a la presidencia y como se estaba descomponiendo la sociedad con los ateos y pedófilos demócratas ahora los musulmanes no solo perderemos a uss si no el mundo
SE CREE EL REY MIDAS…PERO ES EN REALIDAD EL REY _********
SE CREE EL REY MIDAS…PERO ES EN REALIDAD EL REY ******** S
SE CREE EL REY MIDAS…PERO ES EN REALIDAD EL REY SAUL (******** S )
Es todo lo contrario el cambio es positivo
Este bandido, corrupto, mafioso, cafila y pedofilo pasará a la historia peor que los asesinos Adolf Hitler, Caligula, Benjamín Netanyahu, Trujillo, Balaguer, Somoza y Pinochet
Independientemente los Demócratas sean «malos», que no lo creo así, los republicanos han demostrado ser los peores de EEUU.
Son un grupo de loquitos, que se sienten ser dueños del planeta y su misión es matar.
Quieren doblegar el mundo y no es así, ustedes no son dueños del mundo.
Perdieron las elecciones feamente, perdieron en Brazil, ahora su presidente de Paraguay preso, realmente los Trump valen menos que un perro muerto.
Muy cierto Joe, tus comentarios son muy reales, el verdadero atraso es Trump para su partidos y si los republicano no le sacan pie temprano, se irán abismo total con ese ******** odio de ese Trump y la corrupción raspaste en su gobierno.
Que deje el llanto ya que el velorio ya paso.
Donald, en la Biblia hay una historia que te marca igual a la vida que te espera. Es la historia del Rey Nabucodonosor, ése Rey fue humillado por su soberbia. A ti te pasara lo mismo.
si lo catalogas… como un paso gigantesco… hacia atrás, tú… cacoe’muñeca… fuiste el mayor… responsable de esta… calificación de si mismo… por tu forma… de creerte el… sabelotodo… ahí, tienes lo… que cosechaste, la… derrota nunca… ocurrida en la… historia electoral… estadounidense…
Democratas PRM lo mismo en el 28 perden de nuevo muchos lesvianos
Un demencial sionista como lo es Trump, debe callarse y aceptar que el y sus dementes ideas fueron derrotadas.
Donald tu tiene un parecido muy marcado con el expresidente danilo mierdina que enterraron su partido, igual al PLD tu partido republicano pasara a la historia como un fracaso total
Como te duele esa pela que te dieron, el atraso eres tu que viene sembrando el odios por decadas
JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA.
Ay,, mi amiqo trump,, TODOS,, Todos ese resultados TU te lo vucate,, ESO son los resultados de un qobierno,, que lleqo para hacer los que tu esta haciendo,, TIENE al mundo en pies de QUERRA,, tiene el mundo CONVULSIONADO,, TIENE al mundo en pies de querra,, tiene al mundo y as tu pais cómo si fuera propiedad TULLO,, COMO si te perteneciera,, sea la triste realidad de un personaje que no quiere vivir la REALIDAD..