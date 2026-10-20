EU busca impulsar ruta en Asia Central ante la crisis de Ormuz

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SAMARCANDA.– El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó Uzbekistán para impulsar la cooperación económica con Asia Central, una región estratégica situada entre Rusia, China e Irán, que Washington considera una alternativa para diversificar las rutas comerciales ante la crisis del estrecho de Ormuz.

Rubio llegó a Samarcanda acompañado de unos 200 empresarios y se reunió con las autoridades uzbekas y los cancilleres de Kazajistán, Kirguistán, Turkmenistán y Tayikistán.

CORREDOR MEDIO, UNA ALTERNATIVA ESTRATÉGICA

En una declaración conjunta, los países respaldaron las inversiones en la Ruta Transcaspiana o Corredor Medio, que conecta Asia Central con Europa a través del mar Caspio, Azerbaiyán, Georgia y Turquía, evitando los territorios de Rusia e Irán.

El proyecto busca fortalecer el comercio entre China y Europa y facilitar el acceso a los minerales críticos de la región, esenciales para la transición energética y la industria de defensa. Sin embargo, el documento no establece compromisos financieros concretos para desarrollar las infraestructuras.

LIMITACIONES DE INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD

La iniciativa enfrenta importantes obstáculos. El volumen de mercancías transportadas por el Corredor Medio equivale aproximadamente al 6 % de la capacidad de la ruta Norte, que atraviesa Rusia y puede movilizar hasta 100 millones de toneladas anuales.

Además, los puertos de Georgia afrontan limitaciones de capacidad y la financiación del nuevo puerto de Anaklia fue reducida. También existen riesgos de seguridad en el tramo de la denominada Ruta Trump (TRIPP) que bordea la frontera iraní, lo que podría elevar los costos de los seguros.

A estos desafíos se suma el descenso del nivel del mar Caspio, que desde 2020 pierde una media aproximada de 30 centímetros anuales, debido a factores como la reducción de los aportes fluviales y el aumento de la evaporación.

WASHINGTON AMPLÍA SU INTERÉS REGIONAL

La Administración de Donald Trump busca reforzar su presencia en Asia Central, atraída por sus recursos naturales y su importancia logística.

No obstante, los gobiernos de la región procuran mantener el equilibrio entre las grandes potencias y evitar involucrarse en conflictos geopolíticos que puedan comprometer su estabilidad económica y política.

an/am