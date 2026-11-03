EU ataca la isla más grande de Irán en el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- Estados Unidos atacó el lunes la isla de Qeshm, la más grande de Irán y ubicada en la boca del estrecho de Ormuz, informó The Wall Street Journal, citando a funcionarios estadounidenses anónimos.

El diario describió el ataque como el más reciente de una serie de operaciones que Washington ha llevado a cabo en secreto contra Irán en las últimas semanas. La agencia estatal iraní IRNA informó que se escucharon cinco explosiones en rápida sucesión en la isla y que algunos residentes dijeron haber visto dos aeronaves sobrevolando sus cielos.

ATAQUES «DEFENSIVOS» EN VÍSPERA DE LAS MIDTERMS

La operación se ejecutó en la víspera de las elecciones legislativas de medio mandato de este martes en Estados Unidos. Funcionarios citados por medios estadounidenses confirmaron que las fuerzas norteamericanas perpetraron una serie de ataques «defensivos» sobre Qeshm.

El Pentágono remitió las preguntas al Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Algunos funcionarios describieron estas operaciones como defensivas, con el objetivo de impedir que Irán pueda atacar barcos comerciales en el estrecho de Ormuz, una ruta por donde antes de la guerra pasaba cerca del 20% del petróleo mundial.

Según funcionarios estadounidenses, el ataque respondió a disparos iraníes contra una aeronave estadounidense en la región. «Fue una medida defensiva ante el uso de misiles tierra-aire por parte de los iraníes contra activos estadounidenses», dijo un funcionario a CNN.

The Wall Street Journal agregó que Estados Unidos no ha anunciado públicamente los ataques para evitar dar señales de que busca retomar operaciones de combate a gran escala.

POR QUÉ QESHM ES CLAVE

Qeshm es la isla más grande de Irán, con 1.491 km², frente a la costa sur. Alberga una base naval, una planta desalinizadora que abastece a millones y un sitio subterráneo de misiles. Estados Unidos ya la había atacado en rondas anteriores de la guerra.

Mientras el ataque se producía, el presidente Donald Trump señalaba avances en las negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto que ya dura ocho meses, y llegó a decir el lunes: «Tuvimos una guerra con Irán. Ganamos».

Por su parte, la Guardia Revolucionaria iraní afirmó haber derribado tres drones estadounidenses —dos MQM-170 sobre Qeshm y un MQ-9 Reaper al este de Ormuz— en la misma noche de las explosiones, un extremo no confirmado por Washington.

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