EE.UU. anuncia bloqueo del comercio terrestre de Irán

WASHINGTON 7 Nov.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses han anunciado este sábado el inicio de la operación llamada Puerta de Hierro que pretende bloquear el comercio de Irán por vía terrestre y complementar así el bloqueo naval impuesto al país en la zona del golfo Pérsico.

El objetivo es «evitar que Irán utilice las rutas terrestres para transportar armamento avanzado y otros materiales», ha explicado en un comunicado el Mando Centro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

Unos 20 trabajadores civiles y militares trabajarán desde Florida para coordinarse con las agencias gubernamentales estadounidenses para «evitar el movimiento de armas avanzadas, tecnología de doble uso, materiales sancionados y beneficios ilegales» a través de las fronteras terrestres y el mar Caspio.

«La creación de la Fuerza de Tarrea Puerta de Hierro refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo por mar contra Irán», ha destacado el comandante del Mando Centro estadounidense, el almirante Brad Cooper.

Así se restringirá la «financiación del terrorismo, la reconstrucción de fábricas de armamento y la reposición de su material militar», según Cooper, que destaca que el bloqueo naval de los últimos meses ha impedido que Teherán exportara más de 25.000 millones en crudo.

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