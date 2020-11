Etica e integridad en las Naciones Unidas (I de II)

El autor es diplomático. Reside en Nueva York

POR JULIO B. PUJOLS

Etica es hacer lo correcto por la razón correcta. El Departamento de Etica en las Naciones Unidas fue creado en el año 2006, después de los escándalos que se suscitaron por el Programa Petróleo por Alimentos (Oil for Food), y los abusos de personal de mantenimiento de Paz y personal de las Naciones Unidas en Kosovo, Liberia, Sierra Leona y Guinea.

Las cualidades que debe tener un servidor público según el código de conducta para el Servidor Civil Internacional son: honestidad, veracidad, imparcialidad e incorruptibilidad. Un servidor público debe cumplir la visión de la organización y ser leal a ella, lo que asegura su integridad, y que va a colocar los intereses de la empresa o institución sobre su propio interés. La tolerancia y el entendimiento son esenciales para un servidor público.

Imparcialidad del servidor público. La imparcialidad indica restricción, particularmente cuando tratamos temas de política y religión. Un servidor público no puede tomar parte en ninguna de estas, independientemente de sus creencias, o expresar su opinión públicamente, individual, o como miembro de un grupo, no importa el medio que utilice (redes sociales, artículo, etc.). Esto significa que en ciertas ocasiones su opinión personal puede ser expresada solo con tacto y discreción. No significando esto que un servidor público no tenga sus propias opiniones, y tenga que deshacerse de ellas, sino que debe mantener una opinión discreta. Los servidores públicos de todo nivel son responsables y deben responder por las acciones y decisiones que llevan a cabo durante el desempeño de sus funciones.

El servidor debe entender su lealtad a los objetivos y propósitos del Gobierno al que sirve, esto implica respeto a las opiniones de otros, trabajar con personas de diferentes religiones, nacionalidades y cultura, y tener sensibilidad en como las palabras y acciones pueden ser vistas por otros, incluyendo abstenerse de hacer comentarios que puedan ser interpretados como intolerantes. . No se puede dar por sentado de que lo que se hace en un país debe ser aceptado por otros.

El servidor público se espera que respete la dignidad, valor e igualdad para todos, sin distinción. Las asunciones basadas en estereotipos deben ser evitadas constantemente.

Los Gerentes y Supervisores deben asegurar una harmonía en el lugar de trabajo, basados en el mutuo respeto y deben estar abiertos a todos los puntos de vista y opiniones, y asegurarse que los méritos del personal sean reconocidos correctamente. Deben apoyarlos, lo cual es importante cuando el personal está sujeto a críticas constantes, basado en el resultado de sus trabajos. Los Gerentes son responsables de guiar y motivar su personal y promover su desarrollo, estos deben ser modelos a seguir y tienen una obligación especial de llenar los más altos estándares de conducta.

Es impropio de los Gerentes y Supervisores solicitar favores, regalos y préstamos de su personal, deben actuar imparcial, sin favoritismo o intimidación. En materia de puestos o carreras, los servidores públicos no deben tratar de influenciar a otros colegas por favores personales. Otro deber es de comunicarse efectivamente con su personal y compartir información importante, así como el servidor público tiene la responsabilidad recíproca de proveer todos los hechos pertinentes y la información a sus supervisores y defender toda decisión tomada, incluso cuando no esté de acuerdo con sus puntos de vista.

El servidor público debe seguir las instrucciones que recibe en conjunto con sus funciones oficiales y si no esté de acuerdo, consultar a sus supervisores. Si el servidor público no está de acuerdo con el supervisor, este puede solicitar instrucciones escritas. Esto puede ser un desafío a los mecanismos apropiados de la institución, pero, todo desafío no puede atrasar en cumplir con las instrucciones dadas. El servidor público también puede llevar una anotación de sus puntos de vista en expedientes oficiales. Estos no deben cumplir órdenes o instrucciones verbales o escritas que sean manifiestamente inconsistentes con sus funciones oficiales o que puedan poner en riesgo su seguridad o la de otros.

Reportes de actos indebidos. Los servidores públicos tienen la tara de reportar cualquier incumplimiento de las regulaciones y reglas del funcionario o entidad dentro de la organización de la cual es responsable, y de tomar las acciones apropiadas y cooperar con auditorías e investigaciones debidamente autorizadas.

Un servidor público que reporte cualquier incumplimiento en buena fe o que coopera en una auditoría o investigación tiene el derecho de ser protegido en contra de retaliaciones, por haber hecho eso.

Asedio en el trabajo. El asedio en cualquier forma es una afrenta a la dignidad humana y los servidores públicos no deben participar en ninguna forma de asedio. El servidor público tiene el derecho de un medio ambiente de trabajo libre de asedio o abuso. Toda institución debe prohibir cualquier clase de asedio. Estas tienen el deber de establecer medidas y proveer guías sobre lo que constituye un asedio y abuso de autoridad, y como debe ser tratado un comportamiento inaceptable.

Los servidores públicos no pueden abusar de su autoridad o usar su poder o posición de una manera ofensiva, humillante, avergonzada o intimidatoria hacia otra persona.

Conflicto de intereses. Una de las funciones de un servidor público es la de evitar los conflictos de intereses, y esto ocurre cuando este interviene con el desarrollo de sus obligaciones, o llama a cuestionar las actitudes de integridad, independencia e imparcialidad, requeridas para ser un funcionario público. Los conflictos de intereses incluyen circunstancias en que directa o indirectamente, pueda beneficiarse inapropiadamente, o permitir que una tercera persona se beneficie, por sus asociación con su institución.

Los conflictos de intereses pueden surgir con los tratos personales o familiares de un servidor público con terceras personas, individuos, beneficiarios u otras instituciones. Si un conflicto de interés o posible conflicto de interés surge, el conflicto debe ser divulgado, abordado y resuelto, en el mejor interés de la institución.

